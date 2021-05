Τουλάχιστον 11 μετανάστες πνίγηκαν το πρωί της Κυριακής (2/5) στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Λιβύης, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Τις τελευταίες ημέρες εκατοντάδες μετανάστες έχουν διασωθεί και οδηγηθεί πίσω στη Λιβύη, ενώ αρκετοί άλλοι πνίγηκαν.

«Τουλάχιστον 11 μετανάστες πνίγηκαν το πρωί όταν το πλοιάριό τους ανατράπηκε ανοικτά των ακτών στη Ζαουίγια, στη Λιβύη, ενώ 12 επιζήσαντες διασώθηκαν από την ακτοφυλακή», ανέφερε ο ΔΟΜ μέσω Twitter. «Οι συνεχείς απώλειες ζωών απαιτούν επειγόντως αλλαγή της προσέγγισης όσον αφορά την κατάσταση στη Λιβύη και στην κεντρική Μεσόγειο», πρόσθεσε ο οργανισμός.

