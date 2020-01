Λιβύη: Τρία παιδιά σκοτώθηκαν από ρουκέτα που έπεσε κοντά σε σχολείο

Η φρίκη του εμφυλίου στη Λιβύη συνεχίζεται, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τη 12η Ιανουαρίου, γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών σκοτώθηκαν από την επίθεση, ενώ άλλο ένα, ηλικίας 9 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Άμιν αλ Χασίμι.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, η ρουκέτα κατέληξε στη μέση ενός διπλανού στο σχολείο δρόμου, στη συνοικία αλ Χαντμπά αλ Μπαντρί, σε απόσταση καμιάς δεκαριάς χιλιομέτρων νότια του κέντρου του πόλης.

Μια δεύτερη ρουκέτα έπληξε ένα διπλανό σπίτι, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι δυνάμεις που πρόσκεινται στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA) κατηγορούν τα στρατεύματα του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

Νωρίτερα σήμερα, οι δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα «μη επανδρωμένο αεροσκάφος προέλευσης ΗΑΕ» των αντίπαλων στρατευμάτων του Χάφταρ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις της GNA ανέφεραν στη σελίδα τους στο Facebook ότι η «αντιαεροπορική άμυνά» τους κατέρριψε το drone, ενώ πετούσε πάνω από μια περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους ανατολικά της Μισράτα, σε απόσταση 200 χλμ ανατολικά της Τρίπολης.

Οι δυνάμεις της GNA δημοσίευσαν, επιπλέον, φωτογραφίες από τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο αναγνωρίστηκε από ειδικούς ως ένα Wing Loong, κινεζικής κατασκευής.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Χάφταρ έχει λάβει ντρόουν Wing Loong από το βασικό σύμμαχό του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Haftar militias in #Libya once again target civilians

▪️Two children have been killed and many more civilians injured in a rocket attack conducted by Haftar forces in Tripoli

Via- @libyaalahrartv pic.twitter.com/GkDK4fuHmz

— EHA News (@eha_news) January 28, 2020