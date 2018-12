Λονδίνο: Ακινητοποίησαν ύποπτο άνδρα έξω από τη Βουλή

Συναγερμός σήμανε όταν άνδρας ακινητοποιήθηκε έξω από τη Βουλή των Κοινοτήτων, στο Λονδίνο, από πάνοπλους αστυνομικούς.

Φωτογραφίες του πρακτορείου Reuters δείχνουν τον άνδρα πεσμένο στο έδαφος, με τρεις αστυνομικούς να τον κρατούν με τα χέρια του στην πλάτη του κι άλλον έναν να τον σημαδεύει με όπλο.

Η Μητροπολιτική αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα για παραβίαση προστατευόμενου χώρου.

Δείτε καρέ καρέ το περιστατικό



An intruder at the main gates of Parliament has been arrested by police pic.twitter.com/RCppdv44gz

— EJ Ward (@EJWardNews) December 11, 2018