Λονδίνο: Φωτιά σε πολυώροφο κτήριο – «Ξύπνησαν» μνήμες από τη φονική πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ

Παράξενο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα αφού σήμερα (04.09.2024) ξέσπασε φωτιά σε κτήριο στο Λονδίνο, ενώ πριν λίγες ώρες δόθηκε πόρισμα για την πυρκαγιά του πύργου Γκρένφελ που συνέβη το 2017.

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε μία πολυώροφη πολυκατοικία στο Κάτφορντ του Λονδίνου. Τραγική ειρωνεία είναι το γεγονός ότι σήμερα Τετάρτη βγήκε το τελικό πόρισμα για την φονική πυρκαγιά με τους 72 νεκρούς στον Πύργο Γκρένφελ, 7 χρόνια μετά. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) κλήθηκε το μεσημέρι για φωτιά στα διαμερίσματα στην οδό Ρόουζενθαλ στο Κάτφορντ.

Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 70 πυροσβέστες και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική 2 διαμερίσματα του 9ου και του 10ου ορόφου έχουν καεί ολοσχερώς. Ευτυχώς, μετά από ηρωικές προσπάθειες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και έσβησε.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή όσο οι πυροσβέστες εργάζονται για την κατάσβεση της φωτιάς», είπε η LFB στο X.

BREAKING



Ten fire engines and around 70 firefighters are tackling a fire at a block of flats on Rosenthal Road in Catford.



Two flats on the 9th and 10th floors of the building are currently alight.



Rushey Green remains closed between Rosenthal Road and Honley Road and… pic.twitter.com/mDWTLhZAGs