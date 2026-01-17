Κόσμος

Λονδίνο: Σοβαρά επεισόδια έξω από την πρεσβεία του Ιράν – Η στιγμή που διαδηλωτής κατεβάζει την ιρανική σημαία

4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, 13 άτομα συνελήφθησαν για τα επεισόδια
διαδηλωτής

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής (16.01.2026) έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαμαρτυρία για τους μαζικούς θανάτους άμαχων διαδηλωτών στην Τεχεράνη. Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν 14 ανθρώπους ενώ 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Ένας από τους διαδηλωτές σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της ιρανικής πρεσβείας στο Λονδίνο, κατεβάζοντας την σημαία του Ιράν ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν σχεδόν αμέσως. Οι υπόλοιποι που συνελήφθησαν κατηγορούνται για βίαιη διατάραξη της τάξης, επίθεση σε αστυνομικούς, ζημιές και παραβίαση διπλωματικών εγκαταστάσεων.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν να πετούν γκαζάκια κατά αστυνομικών οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως 4 αστυνομικοί τραυματίστηκαν αλλά κανένας δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περασμένο Σάββατο, δύο άτομα συνελήφθησαν σε διαμαρτυρία έξω από την ίδια πρεσβεία, όπου ένας διαδηλωτής ανέβηκε επίσης στο μπαλκόνι του κτιρίου και φάνηκε να κατεβάζει την ιρανική σημαία.

Κόσμος
