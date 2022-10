Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η αστυνομία του Λονδίνου, η επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Bishopdgate και δεν αντιμετωπίζεται ως περιστατικό που συνδέεται με τρομοκρατία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί (12 ώρα Ελλάδος), ενώ η αστυνομία του Λονδίνου σημείωσε ότι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και η περιοχή είναι αποκλεισμένη.

We received reports of three stabbings & a person pushed to the floor on Bishopsgate at 9.46am & officers arrived at the scene at 9.51am. Three victims were taken by LAS to a nearby hospital to be treated.



This is an ongoing situation, but is not being treated as terror-related