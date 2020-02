Ένας ιμάμης, περίπου 70 ετών, μαχαιρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 20.02.2020, στο τζαμί Regent’s Park, στο Λονδίνο, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές επενέβησαν άμεσα και με “δραματικό τρόπο” συνέλαβαν έναν άνδρα, καθώς ήταν ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Εκπρόσωπος της Scotland Yard τόνισε συγκεκριμένα: “Η αστυνομία κλήθηκε στο τζαμί στις 15:10 (σ.σ. τοπική ώρα) μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μαζί με τραυματιοφορείς, ενώ έχει βρεθεί ένας άνθρωπος με τραύματα”.

“Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογήθηκε ως σταθερή”, τόνισε ακόμη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ήδη οι πρώτες εικόνες από το σημείο έχουν “κατακλύσει” τα social media…

Another anti-Muslim violent attack in Europe—this one a knife attack in a mosque in London. https://t.co/68Yh4EXR27