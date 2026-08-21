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Λονδίνο: Βίασαν γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού σε πάρκο μπροστά στον σύντροφό της

Οι δύο Αφγανοί αταδικάστηκαν από τη βρετανική δικαιοσύνη και οι ποινές του θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο
Συνελήφθησαν για βιασμό γυναίκας
Συνελήφθησαν για βιασμό γυναίκας
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Ανατριχίλα προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε σε πάρκο του ανατολικού Λονδίνου με δύο άνδρες να κρίνονται ένοχοι για τον βιασμό γυναίκας, η οποία ήταν μαζί με τον σύντροφό της. Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι Αφγανοί, Χαν Αγκάχ και Νουρουλάχ Αχμντζάι, καταδικάστηκαν έπειτα από δίκη.

Σημειώνεται πως η επίθεση και ο βιασμός σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου του περασμένου έτους στο Barking Park στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, η γυναίκα βρισκόταν με έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών. Το ζευγάρι καθόταν στο πάρκο όταν οι δύο δράστες τούς πλησίασαν. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να ακινητοποίησαν το ζευγάρι και να απείλησαν τον άνδρα με μαχαίρι, λέγοντάς του πως θα τον σκότωναν αν προσπαθούσε να καλέσει την αστυνομία. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το δικαστήριο, επιτέθηκαν σεξουαλικά στη γυναίκα.

Η εισαγγελέας χαρακτήρισε την επίθεση «τρομακτικό βιασμό υπό την απειλή μαχαιριού», σημειώνοντας ότι οι δράστες αντιμετώπισαν το θύμα σαν «αντικείμενο που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και να κακοποιήσουν». Η ανακοίνωση των ποινών αναμένεται τον Οκτώβριο.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αρχές κατάφεραν να συνδέσουν τους δύο άνδρες με την επίθεση μέσω στοιχείων DNA που εντοπίστηκαν στα ρούχα του θύματος. Οι ένορκοι απέρριψαν επίσης τον ισχυρισμό του ενός ότι η σεξουαλική επαφή ήταν δήθεν συναινετική, καταλήγοντας σε ενοχή έπειτα από εννέα ώρες συνεδρίασης.

Ο Αχμντζάι είχε φτάσει στη Βρετανία με μικρό σκάφος τον Αύγουστο του 2023 και είχε φιλοξενηθεί αρχικά σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου. Η αίτησή του απορρίφθηκε αργότερα, ενώ είχε ξεκινήσει διαδικασία προσφυγής.

Ο Αγκάχ, ο οποίος επίσης είχε μπει παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσπάθησε κατά τη διάρκεια της δίκης να αμφισβητήσει την ηλικία του, υποστηρίζοντας ότι ήταν ανήλικος κατά τον χρόνο της επίθεσης. Ωστόσο, τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν διαφορετική ηλικία και το δικαστήριο ζήτησε ειδική έκθεση για τον προσδιορισμό της.

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