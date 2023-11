Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες είπε σήμερα ότι ο αριθμός των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας δείχνει ότι κάτι «σαφώς δεν πάει καλά» με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον των μαχητών της Χαμάς.

«Υπάρχουν παραβιάσεις από τη Χαμάς όταν χρησιμοποιεί ανθρώπινες ασπίδες. Αλλά αν δει κανείς τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, σαφώς κάτι δεν πάει καλά», είπε ο Γκουτέρες στο φόρουμ NEXT του πρακτορείου Reuters.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς, την οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση μαχητών της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, όπου σκοτώθηκαν 1.400 άνθρωποι και απήχθησαν περισσότεροι από 240.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι λένε ότι 10.569 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Το 40% των θυμάτων είναι παιδιά.

«Είναι επίσης σημαντικό να δώσουμε στο Ισραήλ να καταλάβει ότι είναι ενάντια στα συμφέροντά του να βλέπουμε καθημερινά τη φρικτή εικόνα των δραματικών ανθρωπιστικών αναγκών του παλαιστινιακού λαού. Αυτό δεν βοηθά το Ισραήλ, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια κοινή γνώμη», σχολίασε ο Γκουτέρες.

Ο γενικός γραμματέας συνέκρινε τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα με τον απολογισμό άλλων συγκρούσεων σε όλον τον κόσμο που καταγράφει ο Οργανισμός κάθε χρόνο.

«Κάθε χρόνο, ο υψηλότερος αριθμός παιδιών που σκοτώνονται από οποιονδήποτε από τους παράγοντες σε όλες τις συρράξεις στις οποίες γινόμαστε μάρτυρες ανέρχεται, το μέγιστο, σε εκατοντάδες. Μέσα σε μερικές ημέρες έχουμε στη Γάζα χιλιάδες και χιλιάδες νεκρά παιδιά, κάτι που σημαίνει ότι κάτι είναι σαφώς λάθος όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις» τόνισε.

Η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για τα παιδιά θύματα σε ένοπλες συρράξεις περιλαμβάνει μια «λίστα της ντροπής», όπου καταγγέλλονται τα μέρη εκείνα που μετέχουν σε συγκρούσεις με την ελπίδα ότι θα τα ωθήσει να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των παιδιών. Η λίστα αυτή ήταν επί μακρόν αμφιλεγόμενη, καθώς διπλωμάτες έλεγαν ότι το Ισραήλ ασκούσε πιέσεις για να μην περιληφθεί σε αυτήν.

Η επόμενη έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα στα μέσα του επόμενου έτους.

Στο μεταξύ, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Βελγίου, Petra De Sutter, καλεί την κυβέρνηση να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, λέγοντας ότι «η βροχή από βόμβες είναι απάνθρωπη»…

BREAKING: Belgium’s Deputy Prime Minister Petra De Sutter calls on the government to impose sanctions on Israel, says the ‘rain of bombs is inhumane’.