Τη φρίκη του πολέμου βιώνουν πλέον καθημερινά οι κάτοικοι της Γάζας, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει και βομβαρδίζει αδιάκοπα την περιοχή, μετά το μακελειό που προκάλεσαν οι τρομοκράτες της Χαμάς το περασμένο Σάββατο.

Ο απολογισμός των νεκρών και στις δύο πλευρές είναι σπαρακτικός… Στο Ισραήλ ο αριθμός των νεκρών φτάνει τους 1.300 μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, ενώ στην Παλαιστίνη ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε μέσα σε λίγες μόνο ώρες και πλέον έχει φτάσει τους 2.269…

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεσημέρι της Παρασκευής οι νεκροί της Παλαιστίνης έφταναν περίπου τους 1.500, ωστόσο το Ισραήλ συνέχισε τους βομβαρδισμούς καθόλη τη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα οι νεκροί το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 2.200…

Μεταξύ των νεκρών είναι πάνω από 700 παιδιά.

Τα βίντεο που έρχονται από τη Λωρίδα της Γάζας είναι αποκαρδιωτικά. Άνθρωποι μέσα στα συντρίμμια προσπαθούν να σωθούν, παιδιά καλυμμένα με αίματα και σκηνές αρχαίας τραγωδίας μέσα στα νοσοκομεία.

Γροθιά στο στομάχι είναι ένα από τα βίντεο που δόθηκαν στην δημοσιότητα όπου ένας πατέρας αποχαιρετά το μόλις 9 μηνών παιδί του…

Palestinian father bids goodbye to his 9-month-old, Hamza, following a devastating IDF strike in Gaza. pic.twitter.com/lNkwlx9xl0