Λουίτζι Μαντζιόνε: Εξαγριωμένος οδηγήθηκε στο δικαστήριο ο εκτελεστής του CEO στο Μανχάταν

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε οδηγήθηκε ωρυόμενος στο δικαστήριο της Πενσυλβάνια αργά το βράδυ της Τρίτης (10.12.2024) ώρα Ελλάδας. Ο 26χρονος έχει συλληφθεί για την εν ψυχρώ εκτέλεση του CEO της της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Φωνάζοντας και προσπαθώντας να αντισταθεί στους αστυνομικούς που τον συνόδευαν έφθασε την Τρίτη στο δικαστήριο για την ακρόαση έκδοσής του από την Πενσυλβάνια στη Νέα Υόρκη, ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο 26χρονος που συνελήφθη τη Δευτέρα (09.12.2024) για τον φόνο του διευθύνοντα συμβούλου της UnitedHealthCare στο Μανχάταν, στις 4 Δεκεμβρίου.

Εξαγριωμένος ο Luigi Mangione, ντυμένος με πορτοκαλί φόρμα κρατουμένου, ούρλιαζε, φωνάζοντας στους δημοσιογράφους: «Είναι εντελώς άσχετο και προσβάλλει τη νοημοσύνη του αμερικανικού λαού».

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σπρώξουν βιαστικά, μέσα από την πόρτα του δικαστικού μεγάρου, ενώ εκείνος συνέχιζε να φωνάζει.

Στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare.

Από τη δολοφονία που έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, προκύπτουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το χειρόγραφο «μανιφέστο» που βρέθηκε στο σακίδιο του Λουίτζι Μαντζιόνε.

Προσοχή: Το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες

The CEO of United Healthcare (MN company) as assassinated by what looks to be a pro. Assassin is seen smoothly operating a straight pull pistol (?) with a suppressor. Why the hell did this happen? pic.twitter.com/cZ9fZA5Off