«Λουκέτο» στα δημόσια σχολεία στη Νέα Υόρκη

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο ανακοίνωσε την Τετάρτη, 18.11.2020, ότι τα δημόσια σχολεία της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ θα κλείσουν από την Πέμπτη, 19.11.2020 και η εκπαίδευση θα γίνεται διαδικτυακά, με σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της Covid-19.

“Ο μέσος όρος του ποσοστού θετικών τεστ τις τελευταίες επτά μέρες στην πόλη της Νέας Υόρκης έφτασε στο όριο του 3%. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι τα δημόσια σχολικά κτίρια θα κλείσουν από αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, σε ένα μέτρο προφύλαξης. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το δεύτερο κύμα Covid-19, “είπε ο δήμαρχος στο Twitter.

New York City has reached the 3% testing positivity 7-day average threshold. Unfortunately, this means public school buildings will be closed as of tomorrow, Thursday Nov. 19, out an abundance of caution.



We must fight back the second wave of COVID-19.