Μάγεψε η Beyonce! Το Coachella πρέπει να ονομαστεί Beychella!

Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, ο DJ Khaled, ο οποίος συνήθως άνοιγε τις συναυλίες της Beyonce, ακούστηκε από τα μεγάφωνα να κάνει δημόσιο διάγγελμα: «Το Coachella πρέπει να μετονομαστεί σε Beychella». Οι θαυμαστές της Beyonce είχαν απογοητευτεί πέρυσι, αφού δεν μπόρεσε να συμμετάσχει λόγω της εγκυμοσύνης της, αλλά το φετινό δίωρο σόου τους αποζημίωσε.

Η συναυλία στη διάρκεια της οποίας ερμήνευσε 26 τραγούδια είχε ξεχωριστές στιγμές, από την επανασύνδεση επί σκηνής των Destiny’s Child του συγκροτήματος με το οποίο έγινε γνωστή, έως τις πέντε διαφορετικές εμφανίσεις της με την υπογραφή του Balmain, δημιουργίες του Olivier Rousteing σε συνεργασία με την τραγουδίστρια, τη στυλίστρια Marni Senofonte και την υπόλοιπη ομάδα της Bey. Η πιο εντυπωσιακή ήταν ένα κορμάκι με πολύτιμους λίθους εμπνευσμένο από τη βασίλισσα Νεφερτίτη.

Η Queen B είναι η πρώτη μαύρη καλλιτέχνης που ανέβηκε στη σκηνή του Coachella ως κεντρικό όνομα. Τραγούδησε το «Lift Every Voice and Sing» που είναι γνωστό ως ο εθνικός ύμνος των μαύρων και έκανε αναφορές στον Malcolm X. «Σε ευχαριστώ Coachella που μου επέτρεψες να είμαι η πρώτη μαύρη γυναίκα κεντρικό όνομα» είπε προτού καλέσει στη σκηνή τις Kelly Rowland και Michelle Williams για να θυμίσουν στο κοινό στιγμές απ’ την εποχή των Destiny’s Child με μερικά απ’ τα τραγούδια που τις καθιέρωσαν, όπως το «Say My Name», «Lose My Breath», «Sοldier».

After this they might as well cancel the rest of Coachella #BEYONCECOACHELLA #Beychella pic.twitter.com/YPMxCFCWoh — blahhh (@risshar_d) April 15, 2018

Στη σκηνή ανέβηκε και ο σύζυγός της, ράπερ Jay-Z για το ντουέτο «Deja Vu». Με την αδερφή της Solange τραγούδησαν και χόρεψαν το «Get Me Bodied». Η συναυλία ξεκίνησε με το πρώτο σόλο single της, του 2003 «Crazy in Love» και στη συνέχεια ερμήνευσε τα «Freedom», «Formation» και «Sorry» από το άλμπουμ Lemonade του 2016. «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράσταση για μένα» είπε στο πλήθος μεταξύ των «Sorry» και «Bow Down/I Been On». «Είμαι ευτυχής που επέστρεψα στη σκηνή απόψε». Δεν έθεσε μόνο νέα πρότυπα για τον εαυτό της στο Coachella, αλλά καθόρισε νέα πρότυπα για το Φεστιβάλ που διοργανώνεται για 19η χρονιά και τους ερμηνευτές που θα εμφανίζονται από εδώ και στο εξής, ως καλλιτέχνης τη δημιουργική δύναμη της οποίας είναι σχεδόν αδύνατο να συναγωνιστούν άλλοι, αναφέρει το Billboard.

3 of the greatest silhouettes that ever was.. So thankful I was born to witness every single second of records being broken and music history being made. #Beychella #Beyonce #BEYONCECOACHELLA #destinychild pic.twitter.com/hN6n4yhZE7 — Doughnut Worry Be Happy 🍩😁 (@glazedover88) April 15, 2018

Σύμφωνα με το TMZ, η Beyonce προσέλαβε 100 νέους χορευτές μία εβδομάδα πριν από το σόου της στο Coachella. Έκανε πρόβες 11 ώρες την ημέρα και απαίτησε από τους χορευτές και τους συντελεστές να υπογράψουν συμφωνίες να μην αποκαλύψουν λεπτομέρειες. Στη συναυλία συμπεριέλαβε μουσικά κομμάτια που διαμόρφωσαν τη ζωή και το μουσικό DNA της και τραγούδησε το «You Don’t Love Me» του Dawn Penn, το «Lilac Wine» της Nina Simone και τα «Back That Azz Up» και «Swag Surfin» του Juvenile κά.

Η Ριάνα ήταν στην πρώτη σειρά στο Φεστιβάλ και παρακολούθησε όλη τη συναυλία. Η Αντέλ παρακολούθησε το σόου από το σπίτι της και ανέβαζε βίντεο στο Instagram και χόρευε ξέφρενα!

Mood 3 #Beychella A post shared by Adele (@adele) on Apr 15, 2018 at 1:32am PDT

Mood 2 #Beychella A post shared by Adele (@adele) on Apr 15, 2018 at 1:31am PDT

Mood 1 #Beychella A post shared by Adele (@adele) on Apr 15, 2018 at 1:30am PDT

Το πλήθος έφυγε από το Empire Polo λέγοντας μόνον έναν πράγμα: Ήμουν εκεί».