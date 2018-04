Μάγια Αγγέλου – Η ποιήτρια με την ελληνική καρδιά

Η Google τιμάει σήμερα με το σημερινό Doodle τη μεγάλη ποιήτρια Μάγια Αγγέλου. Έγραψε ποίηση, διηγήματα, δοκίμια, κινηματογραφικά σενάρια, θεατρικά έργα και αυτοβιογραφικά βιβλία. Πιο γνωστό από όλα είναι το «Ξέρω γιατί κελαηδάει το πουλί στο κλουβί», που αφηγείται τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και αποτέλεσε μεγάλη εκδοτική επιτυχία το 1970. Το 1951 η Μάγια Αγγέλου παντρεύτηκε τον ελληνοαμερικανό ηλεκτρολόγο και επίδοξο μουσικό Τος Άντζελος (Αναστάσιος Αγγελόπουλος), το επίθετο του οποίου υιοθέτησε έκτοτε ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Το Μάγια ήταν το χαϊδευτικό της.

Το ζευγάρι έφτιαξε ένα χορευτικό σχήμα, τους «Αλ και Ρίτα», αλλά το 1954 χώρισε, επειδή ο συμπατριώτης μας δεν ήταν αρεστός στη μητέρα της και ο γάμος τους ήταν αταίριαστος για τα ήθη της εποχής. Μετά τον χωρισμό της, η Μάγια Άντζελου, όπως είναι η ορθή προφορά του ονόματός της στα αγγλικά, συνέχισε να χορεύει μόνη της σε νυχτερινά κλαμπ, ενώ κυκλοφόρησε και ένα δίσκο, το «Miss Calypso» (1957). Το 1958, η Αγγέλου βρέθηκε στη Νεα Υόρκη και έπαιξε την Βασίλισσα στην παράσταση «The Blacks,» του Ζαν Ζενέ. Όλοι την αποκαλούσαν Δρ Αγγέλου παρά το γεγονός ότι δεν τελείωσε ποτέ το Κολλέγιο. «Δημιούργησα τον εαυτό μου. Μου έμαθα τόσα πολλα», είχε πει.

Η μοίρα και η Μάγια Αγγέλου

Κατά τη διάρκεια της ζωής της η Μάγια Αγγέλου είχε μια ασυνήθιστη ποικιλία από εμπειρίες. Στα 9 της χρόνια βιάστηκε από το σύντροφο της μητέρας της. Όταν της αποκάλυψε το γεγονός, εκείνος οδηγήθηκε στις φυλακές, αλλά όταν αποφυλακίστηκε δολοφονήθηκε, πιθανότατα από τους θείους της. Νοιώθοντας ότι ήταν υπεύθυνη για το θάνατό του, επειδή είχε καταγγείλει το βιασμό, αποφάσισε να μην ξαναμιλήσει και παρέμεινε σιωπηλή για τα επόμενα 5 χρόνια.

Έγινε οδηγός τρόλεϊ στα 15 της, γέννησε το μοναδικό της γιο στα 16, δούλεψε ως χορεύτρια, γκαρσόνα, πόρνη και προαγωγός, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Συνεργάστηκε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ενώ ακολούθησε τον Νοτιοαφρικάνο μαχητή Βουσούμζι Μάκε (Vusumzi Make) στο Κάιρο (όπου απασχολήθηκε ως δημοσιογράφος). Συνάντησε στη Γκάνα τον Αφροαμερικανό ακτιβιστή Μάλκολμ Χ και επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1965 για να δουλέψει μαζί του, αλλά αυτός δολοφονήθηκε αμέσως μετά.

Ζωή γεμάτη δικαρίσεις

Η Μάγια Αγγέλου διορίστηκε στη Bicentennial Commission από τον πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ τo 1970. Στην Commission for International Woman of the Year διορίστηκε από τον πρόεδρο Τζίμυ Κάρτερ. To 1993 απήγγηλε το ποίημα «On the Pulse of the Morning» κατά την τελετή ανάληψης της Προεδρείας των ΗΠΑ από τον Μπιλ Κλίντον. Το 2010 η Μάγια Αγγέλου έλαβε από τον πρόεδρο Ομπάμα το Μετάλιο της Ελευθερίας (Presidential Medal of Freedom). Είναι η ύψιστη πολιτική διάκριση που προβλέπεται από το αμερικανικό κράτος. Τις απονεμήθηκε τρεις φορές το Βραβείο Γκράμι για Μη Μουσικό Άλμπουμ – Προφορικού Λόγου. Η Μάγια Αγγέλου είχε ανακηρυχτεί, κατά τη διάρκεια της ζωής της, «επίτιμη διδάκτωρ» πάνω από πενήντα φορές.

Η Μάγια Αγγέλου και τα αποφθέγματα