Μαγιάρ: «Ας σταματήσουμε τη μαζική καταστροφή εγγράφων που αποδεικνύουν την ευθύνη της κυβέρνησης Όρμπαν»

Σε μια σημαντική καταγγελία προχώρησε ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας , Πέτερ Μαγιάρ για τον ηττημένο Βίκτορ Όρμπαν, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Πέτερ Μαγιάρ ανέφερε ότι έχει πληροφορίες πως ευαίσθητου περιεχομένου έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της απερχόμενης κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν καταστρέφονται και κάλεσε τους πολίτες να αναφέρουν αυτές τις ενέργειες όταν θα πέφτουν στην αντίληψή τους.

Μέσω μιας πλατφόρμας που έχει φτιάξει το κόμμα Tisza του Πίτερ Μαγιάρ, οι πολίτες μπορούν να αναρτούν σχετικές καταγγελίες ανώνυμα.

«Οποιοσδήποτε συμμετέχει σε τέτοια εγκληματική δραστηριότητα θα αντιμετωπίσει την αυστηρότητα του νόμου όταν θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση», προειδοποίησε με ανάρτηση στο Facebook ο Πέτερ Μαγιάρ.

Το Tisza έχει λάβει πληροφορίες ότι έγγραφα καταστρέφονται μαζικά σε υπουργεία, κυβερνητικά γραφεία, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας Διοίκησης των Δικαστηρίων και στις εταιρείες που ανήκαν στο «σύστημα Όρμπαν». Εκπρόσωπος της απερχόμενης κυβέρνησης και της Υπηρεσίας Διοίκησης των Δικαστηρίων δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για σχολιασμό.

«Η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων βλάπτει το ουγγρικό κράτος και παράλληλα καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε έρευνα», κατήγγειλε ο Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την ενδημική διαφθορά στην Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν.

Ο Όρμπαν έχει αρνηθεί ότι η Ουγγαρία είναι περισσότερο διεφθαρμένη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ απέδωσε την ήττα του στις πληροφορίες που μεταδίδονταν από τα μέσα ενημέρωσης για την συσσώρευση πλούτου από τους επιχειρηματίες που ανήκαν στον κύκλο της εξουσίας του. Αλλά δεν είχε να κάνει σχόλια για την ακρίβεια των ρεπορτάζ αυτών.