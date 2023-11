Η ράπερ Key Vhani πυροβόλησε και σκότωσε τον μάνατζέρ της στο Μαϊάμι, με τη στιγμή της δολοφονίας να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Συγκεκριμένα, βίντεο από κάμερα ασφαλείας από τις 9 Οκτωβρίου δείχνει την 27χρονη ράπερ να τσακώνεται με έναν άνδρα έξω από ένα αυτοκίνητο σε περιοχή του Μαϊάμι. Αρχίζουν τα χτυπιούνται και ο μάνατζερ μπαίνει στον καυγά και επιτίθεται και αυτός στην Key Vhani.

Τότε η ράπερ έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Ο μάνατζερ φαίνεται να προσπαθεί να φύγει, η 27χρονη όμως τον ακολούθησε και τον εκτέλεσε.

Ο άλλος άνδρας έχει εν τω μεταξύ μπει στο αυτοκίνητο και πάει να φύγει, χτυπώντας την ράπερ. Αυτή όμως σηκώνεται παρά την παράσυρση. Ο μάνατζερ κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η 27χρονη αναφέρει πως φοβήθηκε λόγω του μεγέθους του μάνατζερ και ήταν σε άμυνα, καθώς όπως λέει της είπε «θα σε σκοτώσω με ένα χτύπημα».

Η δίκη της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Φεβρουαρίου.

