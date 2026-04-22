Κόσμος

Μαϊμούδες θεραπεύουν τις στομαχικές τους διαταραχές τρώγοντας χώμα – Τι αναφέρει έρευνα

Η κατανάλωση χώματος μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά της ισορροπίας στο στομάχι των πιθήκων παρέχοντας βακτήρια και μέταλλα που δεν υπάρχουν στο πρόχειρο φαγητό
Μαϊμού τρώει μπισκότο
Μαϊμού τρώει μπισκότο \ Φωτογραφία: Martin Nicourt/Gibraltar Macaques Project

«Γιατρικό» στο χώμα για να ξεπεράσουν τις στομαχικές διαταραχές που τους προκαλούν τα γλυκά και αλμυρά σνακ βρίσκουν μαϊμούδες που ζουν σε τουριστική περιοχή του Γιβραλτάρ.

Έρευνα που έγινε για τις μαϊμούδες με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ δείχνει τις «θεραπευτικές» ιδιότητες που έχει το χώμα.

Οι περίπου 230 μακάκοι που ζουν στο Γιβραλτάρ, ο μοναδικός πληθυσμός που ζει σε ελεύθερη φύση στην Ευρώπη, έχουν παρατηρηθεί επιστημονικά να κάνουν γεωφαγία, την πρακτική της σκόπιμης κατάποσης χώματος. Η παρατήρησή τους έγινε για συνολικά 98 ημέρες μεταξύ του καλοκαιριού του 2022 και του καλοκαιριού του 2024. Όπως εντοπίστηκε, τα ζώα που έρχονται σε επαφή με τουρίστες τρώνε πολύ περισσότερο χώμα, ενώ τα ποσοστά γεωφαγίας είναι ακόμα πιο υψηλά κατά την περίοδο αιχμής των διακοπών.

Οι μακάκοι καταναλώνουν βότανα, φύλλα, σπόρους και περιστασιακά έντομα. Επίσης, οι τοπικές αρχές τούς φροντίζουν παρέχοντάς τους καθημερινά φρούτα, λαχανικά και νερό σε καθορισμένους σταθμούς σίτισης. Απαγορεύεται στους επισκέπτες να ταΐζουν τις μαϊμούδες, ωστόσο πολλοί το κάνουν, ενώ και τα ζώα συχνά κλέβουν σνακ. Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το ένα πέμπτο της συνολικής τροφής που κατανάλωσαν οι μακάκοι ήταν πρόχειρο φαγητό από τουρίστες.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σνακ, όπως η σοκολάτα, τα πατατάκια, το ψωμί, τα μπισκότα και τα παγωτά διαταράσσουν τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου στα ζώα. Η κατανάλωση χώματος μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά της ισορροπίας στο στομάχι των πιθήκων παρέχοντας βακτήρια και μέταλλα που δεν υπάρχουν στο πρόχειρο φαγητό και είναι πιθανό να καταπραΰνει ή να αποτρέπει τον ερεθισμό που προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και λίπους.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Scientific Reports».

Κόσμος
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
213
136
117
73
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τρίτο φορτηγό πλοίο δέχθηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ - Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν
Το UKMTO ανακοίνωσε ότι κανονιοφόρος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε χωρίς ειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου και στην συνέχεια άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές
Φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
