Μακελειό στο Μέριλαντ: Άνοιξε πυρ σε σχολείο – Ένας νεκρός, 7 τραυματίες

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο Great Mills High School, στο Lexington Park, στο Μέριλαντ. Αρκετοί μαθητές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν χτυπηθεί από τα πυρά του ενόπλου.

Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there’s already someone possibly dead. Please pray for us.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το σχολείο, με τον σερίφη του St. Mary’s να το χαρακτηρίζει «ένα περιστατικό» σε ανάρτησή του στο Twitter και να καλεί τους γονείς να μην κατευθυνθούν στο σχολείο. Το σχολείο βρίσκεται περίπου 60 μίλια νοτιοανατολικά της Ουάσιγκτον.

Αρκετοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά τους πυροβολισμούς στο σχολείο Great Mills High το πρωί της Τρίτης. Η κατάσταση, σύμφωνα με τον σερίφη, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ο μαθητής Jonathan Freese κάλεσε το CNN ενώ είχε αποκλειστεί το σχολείο και είπε ότι οι πυροβολισμοί άρχισαν να πέφτουν μόλις ξεκίνησαν τα μαθήματα, γύρω στις 8:15. Άκουσε ότι τραυματίστηκαν 7 άνθρωποι.

Η επίθεση έρχεται λίγο καιρό μετά το μακελειό στο Parkland της Φλόριντα με 17 νεκρούς. Πολλοί από τους επιζώντες βοήθησαν στην οργάνωση του March for Our Lives που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα το Σάββατο.

Αρκετές μέρες μετά τους πυροβολισμούς στο Parkland τον περασμένο μήνα, αρκετοί γονείς μαθητών του Great Mills High είπαν στο τοπικό site TheBayNet.com ότι τα παιδιά τους είχαν ακούσει για παρόμοιες απειλές κατά του σχολείου τους στο Snapchat.

#breakingnews statement from St Mary's Co schools: There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

— Nathan Baca (@NathanABC7) March 20, 2018