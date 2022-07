Σε σοκ βρίσκεται η Δανία μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Field’s στην Κοπεγχάγη το μεσημέρι της Κυριακής.



Όπως δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας στην Κοπεγχάγη πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Field’s ενώ έχει συλληφθεί και ένας ύποπτος.

New video of the shooter in #Fields #Copenhagen #Denmark



Saying “they are not real” pic.twitter.com/LcVMwoL4sl