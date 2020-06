Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή στην Γλασκώβη όπου νωρίτερα σήμερα άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός. Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης είναι νεκρός και οι έξι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι η επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη στην οδό West George και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Επίσης, καλούν τους πολίτες να μην μεταδίδουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μέσω των social media.

UPDATE: People of the area are evacuating due to reports of suspicious package following stabbing at Park Inn Hotel, #Glasgow.



VIDEO Courtesy: @CrimeLdn pic.twitter.com/oXMqme37W0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 26, 2020

Plain clothes armed police officers arriving to secure #Glasgow city centre.



Once again officers putting themselves at risk to protect the public.



Are people still calling to #DefundThePolice ?@LBC @BBCNews @skymarkwhite



pic.twitter.com/p1AZ0iuGas — The Met Skipper (@themetskipper) June 26, 2020

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, εξέφρασε τη θλίψη του για το συμβάν και τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Multiple armed officers can be seen entering a building beside the Park Inn hotel on West George Street in #Glasgow.



Police are asking the public to avoid the area. pic.twitter.com/9OGnHTUMa9 — Greatest Hits Radio News (@ghrnewsuk) June 26, 2020

Επίσης σε μήνυμά της η πρωθυπουργός της Σκοτίας, Νίκολα Στέρτζον, χαρακτηρίζει το περιστατικό φρικτό και στρέφει τις σκέψεις της προς όσους ενεπλάκησαν, ενώ επισημαίνει ότι ενημερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη της υπόθεσης.

#Glasgow police officers run towards danger to save lives and deal with an armed subject.



One police officer is stabbed for their trouble. Remarkable people.



Media: This anti-police narrative MUST STOP. #BlueLivesMatter #ThinBlueLine pic.twitter.com/yxMo8FsGXD — FoxtrotCop 🇬🇧 (@Foxtrot_Cop) June 26, 2020

Η υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, κάνει λόγο για «βαθιά ανησυχητικά νέα» από τη Γλασκώβη, ζητά από τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας και εκφράζει την στήριξή της στις υπηρεσίες αντιμετώπισης του έκτακτου περιστατικού.