Μακρόν: Αν δε συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι μέχρι τη Δευτέρα, ο ρώσος πρόεδρος θα «έχει εξαπατήσει» τον Τραμπ

Ο Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε σήμερα Παρασκευή 29.08.2025 με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Κατά τη διάρκεια κοινών του δηλώσεων ο πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, που σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, είναι αβέβαιο αν και πότε θα γίνει.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε εκτός των άλλων και στην πιθανότητα να διακόψει τη θητεία του λόγω της πολιτικής αναταραχής που υπάρχει στη Γαλλία.

Οπως είπε σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, εάν ο Πούτιν δεν συναντηθεί με τον Ζελένσκι μέχρι τη Δευτέρα, όπως είχε ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, «αυτό θα σημαίνει πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ».

Εάν αυτή η διμερής συνάντηση «στην οποία δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Πούτιν ενώπιον του προέδρου Τραμπ» δεν πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, «πιστεύω πως για μία ακόμη φορά, αυτό θα σήμαινε πως ο πρόεδρος Πούτιν θα έχει εξαπατήσει τον πρόεδρο Τραμπ» και «αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα μιλήσουμε και οι δύο με τον πρόεδρο Τραμπ» αυτό το Σαββατοκύριακο και «εάν θα διαπιστώσουμε την επόμενη εβδομάδα πως για μία ακόμη φορά, έπειτα από μήνες υποσχέσεων που δεν τηρήθηκαν, ότι αυτό δεν θα συμβεί, θα ζητήσουμε ξεκάθαρα να ληφθούν πρωτογενείς και δευτερογενείς κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας, συμπλήρωσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που έχει χαρακτηρίσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «τέρας» και «αρπακτικό», αρνήθηκε σήμερα πως τον έχει προσβάλει και κατήγγειλε εκ νέου την «αυταρχική πορεία» και τον «ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό» του Ρώσου ηγέτη.

«Όταν λέμε πως υπάρχει ένα τέρας στις πόρτες της Ευρώπης (…), πιστεύω πως αυτή η φράση περιγράφει αυτό που οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και πολλά άλλα έθνη νιώθουν πολύ βαθιά, δηλαδή έναν άνδρα που αποφάσισε να πάρει μια αυταρχική, δεσποτική πορεία και να εφαρμόσει έναν ρεβιζιονιστικό ιμπεριαλισμό», δήλωσε ο Μακρόν, απαντώντας στις κατηγορίες περί «χυδαίων ύβρεων» που διατύπωσε η ρωσική διπλωματία.

«Θα συνεχίσω τη θητεία μου μέχρι το τέλος»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ακόμα κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Φρίντριχ Μερτς πως θα συνεχίσει τη θητεία του εως ότου λήξει το 2027, αποκρούοντας τις εικασίες ότι θα υπάρξει πίεση σε βάρος του να παραιτηθεί, εάν η κυβέρνηση χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης τον επόμενο μήνα.

«Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι πολίτες, και κανείς άλλος, είναι μια θητεία την οποία θα υπηρετήσω έως το τέλος της», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.