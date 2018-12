Μακρόν: Επαγγελματίες ταραξίες με “Κίτρινα Γιλέκα” καίνε το Παρίσι – 95 τραυματίες – Τουλάχιστον 224 συλλήψεις – Video

Δήλωση για τις βίαιες συγκρούσεις στις διαδηλώσεις των “Κίτρινων Γιλέκων” που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων στο Παρίσι έκανε απόψε από το Μπουένος Άιρες, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της G20, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν λέει ότι σέβεται τις διαμαρτυρίες και την αντίθετη άποψη, τόνισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τη βία:

“Οι δράστες αυτής της βίας που έχει προκαλέσει χάος, προδίδουν αυτά που ισχυρίζονται ότι πρεσβεύουν. Θα έρθουν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους και τη δικαιοσύνη. Θα σέβομαι πάντα τις διαμαρτυρίες και τις αντιρρήσεις, αλλά δεν θα αποδεχθώ ποτέ τη βία”, σημείωσε ο Μακρόν.

Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos : ils trahissent les causes qu’ils prétendent servir et qu’ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice.

