Μακρόν: Η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία ΕΕ και Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε γνωστό την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου πως η Γαλλία θα ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου για τα αγροτικά προϊόντα με το μπλοκ Mercosur, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Όπως τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν η απόφαση αποτελεί «ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας» από το γαλλικό κοινοβούλιο, μιας συμφωνίας για τα αγροτικά προϊόντα, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο που έχει επιτευχθεί και για την οποία, «πρέπει να αναγνωριστεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. πρέπει να καταγραφεί η ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας», όπως κατέδειξαν ξεκάθαρα οι πρόσφατες συζητήσεις στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία.

«Το στάδιο της υπογραφής της συμφωνίας δεν αποτελεί το τέλος της υπόθεσης. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για την προστασία των αγροτών μας», ξεκαθάρισε.