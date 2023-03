Στους 190 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Μαλάουι εξαιτίας του κυκλώνα «Φρέντι», ο οποίος το Σαββατοκύριακο έπληξε για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα το νοτιοανατολικό τμήμα της Αφρικής, σύμφωνα με σημερινή (14.3.2023) ανακοίνωση της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Η κυβέρνηση του Μαλάουι κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε αρκετές επαρχίες στον νότο της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής πρωτεύουσας Μπλαντάιρ, λόγω των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε ο κυκλώνας.

Ο κυκλώνας «Φρέντι», ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στο νότιο ημισφαίριο και δυνητικά ο μεγαλύτερης διάρκειας τροπικός κυκλώνας, έχει προκαλέσει πολλά ανθρώπινα θύματα και καταστροφές στο Μαλάουι και στη Μοζαμβίκη. Είχε πλήξει αρχικά την περιοχή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις συνέχισαν σήμερα να πλήττουν το Μαλάουι, 584 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 37 εξακολουθούν να αγνοούνται, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υποθέσεων Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας.

Strong winds and rains have continued to cause severe destruction in Malawi, where a storm that has swept through the country has left more than 100 people dead. Rescue teams have also been overwhelmed. #MorningLive #SABCNews pic.twitter.com/ajYhQI0EHy