«Σώμα με σώμα» με ένα πούμα για να σώσει το πεντάχρονο αγοράκι της πάλεψε μια πολύ γενναία μαμά στις ΗΠΑ. Το περιστατικό, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «The Guardian» σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Καλιφόρνια.

Το πούμα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, επιτέθηκε στο 5χρονο παιδάκι ενώ ήταν έξω από το σπίτι του και το έσυρε μία απόσταση 41 μέτρων. Η μαμά του παιδιού άκουσε φασαρία, βγήκε έξω και τότε είδε το άγριο ζώο να σέρνει το αγοράκι της.

Σύμφωνα με την Guardian, η μητέρα έτρεξε αμέσως προς το μέρος του παιδιού της και άρχισε να κλωτσά και να χτυπά με τα χέρια της το πούμα, μέχρι που άφησε ελεύθερο το αγοράκι και τράπηκε σε φυγή. Οι γονείς μετέφεραν το 5χρονο αγοράκι τους στο νοσοκομείο και το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν εκείνο που ειδοποίησε τις αρχές για την επίθεση του πούμα. Το παιδί έχει υποστεί τραύματα στο κεφάλι και το άνω μέρος του κορμιού του, αλλά αναρρώνει, νοσηλευόμενο σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Λίγο αργότερα, ένας ένστολος της υπηρεσίας Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια πυροβόλησε και σκότωσε το ζώο. «Η πραγματική ηρωίδα της ιστορίας είναι η μητέρα, που έσωσε τη ζωή του γιου της», σχολίασε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Patrick Foy.

