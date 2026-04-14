Μανσούρ Γιαβάς: Έρευνα σε βάρος του δημάρχου της Άγκυρας – Στήριξε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης

Την τύχη του Εκρέμ Ιμάμογλου ενδέχεται να έχει ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς. Ο δήμαρχος της Άγκυρας, μπήκε στο μάτι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πλέον το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας διεξάγει έρευνα μετά από καταγγελίες ότι δημοτικά οχήματα χρησιμοποιήθηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Καραμπούκ το 2023.

Η έρευνα αυτή έγινε μετά την στήριξη του δημάρχου της πρωτεύουσας της Τουρκίας, Μασούρ Γιαβάς στον Ουμίτ Ερκόλ ο οποίος είναι επικεφαλής στην Άγκυρα του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Τουρκία.

Ο Ερκόλ τέθηκε υπό κράτηση μαζί με άλλα οκτώ πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνας της εισαγγελίας της Σμύρνης σχετικά με φερόμενες παρατυπίες σ’ ένα συμβόλαιο ανάμεσα στο δήμο της πόλης αυτής και σε μια συνεταιριστική κατασκευαστική επιχείρηση, την Izbeton.

Ο Μανσούρ Γιαβάς, κατήγγειλε αυτή τη σύλληψη υπογραμμίζοντας ότι «Όταν ένα ένταλμα σύλληψης εκδίδεται σ’ αυτές τις συνθήκες, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη».

Η τουρκική αντιπολίτευση βρίσκεται υπό πίεση μετά τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου το Μάρτιο 2025, ο οποίος δικάζεται από τις 9 Μαρτίου για διαφθορά, μαζί με 413 συγκατηγορουμένους.