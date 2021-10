Την βεβαιότητα τους ότι η Μαντλίν ΜακΚάν δολοφονήθηκε από τον Κρίστιαν Μπρίκνερ, εκφράζουν οι εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού κοριτσιού. Οι ερευνητές, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, έχουν στη διάθεσή τους επαρκή στοιχεία εις βάρους του 44χρονου Γερμανού, ωστόσο, θέλουν να «ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους».

Οι εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, είναι βέβαιοι ότι το κοριτσάκι έχει δολοφονηθεί από τον Κρίστιαν Μπρίκνερ. Μιλώντας στην Mirror, o εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Βόλτερ σημείωσε ότι οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους επαρκή στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν κατηγορία σε βάρος του κύριου υπόπτου, ωστόσο, θέλουν να «ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους».

«Είναι τώρα εφικτό να ασκήσουμε δίωξη. Έχουμε τα στοιχεία αυτά για να το κάνουμε. Ωστόσο, δεν αρκεί να του ασκήσουμε δίωξη, αλλά να το κάνουμε με τα καλύτερα δυνατά αποδεικτικά στοιχεία» αναφέρει ο Χανς Κρίστιαν Βόλτερ, επικεφαλής της ομάδας εισαγγελέων που διερευνούν την υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν. Και προσθέτει: «Όταν έχουμε ακόμη ερωτήματα, θα ήταν βλακώδες να ασκήσουμε κατηγορίες αντί να περιμένουμε για απαντήσεις που θα ενισχύσουν τη θέση μας».

Όπως αναφέρει ο Χανς Κρίστιαν Βόλτερ, οι εισαγγελείς φιλοδοξούν να ασκήσουν δίωξη στον Κρίστιαν Μπρίκνερ τον επόμενο χρόνο και το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη στη φυλακή, τούς ασκεί λιγότερη πίεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος που είχε εκδοθεί από την Ιταλία στη Γερμανία το 2018 μετά από ένταλμα σύλληψης για εμπόριο ναρκωτικών, εκτίει ποινή φυλάκισης 21ος μηνών στο Κίελο – πρωτεύουσα του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν.

Επίσης, το 2020 οι εισαγγελικές αρχές απέστειλαν επιστολή στους γονείς της Μαντίλν ΜακΚάν, λέγοντάς τους πως είχαν αποδείξεις πως το παιδί τους ήταν νεκρό, ισχυρισμό που αμφισβητεί η Μητροπολιτική Αστυνομία της Βρετανίας. Τώρα, ο Χανς Κρίστιαν Βόλτερ – ο επικεφαλής της ομάδας εισαγγελέων – υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να αποδείξουν πως η μικρή Μαντλίν είναι νεκρή, ούτε έχουν φωτογραφικά στοιχεία που να συνδέουν τον Μπρίκνερ με τη φερόμενη δολοφονία. Ωστόσο, τονίζει πως είναι βέβαιοι πως έχουν τον άνδρα που απήγαγε και σκότωσε το κοριτσάκι.

«Δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία και DNA, όμως, έχουμε άλλες αποδείξεις. Και αυτές οι αποδείξεις δεν οδηγούν σε κανένα άλλο συμπέρασμα. Δεν είμαι σε θέση να σας πω επί ποίας βάσης θεωρούμε πως είναι νεκρή. Όμως, για εμάς δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα. Δεν υπάρχει ελπίδα να είναι ζωντανή» αναφέρει σε επιστολή του προς τους ΜΑκΚαν ο επικεφαλής εισαγγελέας.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ ζούσε στο τροχόσπιτό του κοντά στην Πράια ντα Λους της Πορτογαλίας όταν εξαφανίστηκε η Μαντλίν ΜακΚαν, το 2007. Οι Αρχές ήρθαν για πρώτη φορά στα ίχνη του το 2017, ωστόσο δεν τον είχαν κατονομάσει ως ύποπτο μέχρι τον περασμένο Ιούνιο.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές περιλαμβάνουν μια «ομολογία» που έκανε ο 44χρονος Γερμανός σε φίλο του. Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις φέρεται να δείχνουν πως ο Κρίστιαν Μπρίκνερ έλαβε τηλεφώνημα κοντά στο ξενοδοχείο όπου είχαν καταλύσει οι ΜακΚάν, περίπου μία ώρα προτού εξαφανιστεί η μικρή Μαντλίν.

Ο ίδιος απορρίπτει κάθε εμπλοκή του στην εξαφάνιση, αρνούμενος να μιλήσει στην αστυνομία.

«Πρόκειται για έμμεσες αποδείξεις – δεν έχουμε επιστημονικές. Αν είχαμε ένα βίντεο της ενέργειας ή μια φωτογραφία της Μαντλίν με τον Μπρίκνερ στο κάδρο, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε δημόσια έκκληση. Όμως, έχουμε μόνο έμμεσες αποδείξεις» προσθέτει ο επικεφαλής εισαγγελέας.

