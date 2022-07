Σάλο έχει προκαλέσει η ανάρτηση της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρίας Ζαχάροβα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Telegram, να τρώει με… «τσαχπινιά» φράουλες και να ακούγεται το ρωσικό τραγούδι «Kalinka».

Η Μαρία Ζαχάροβα έχει χτίσει τη φήμη της «σκληρής» εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας και έχει έρθει πολλές φορές σε αντιπαράθεση και με τη χώρα μας. Όμως, η ανάρτησή της στο Telegram με τις φράουλες προκάλεσε σάλο, επειδή «προκαλεί» εν μέσω πολέμου αλλά και «πικάντικα» σχόλια.

Στο βίντεο, διάρκειας περίπου 3 λεπτών, η Μαρία Ζαχάροβα, φαίνεται να φοράει ένα φλοράλ φόρεμα και μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της ενώ τρώει με ιδιαίτερη «τσαχπινιά» μερικές φράουλες και στο background ακούγεται το κλασικό ρωσικό τραγούδι «Kalinka».

