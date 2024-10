Μασκ: Ερωτηματικά για την στήριξη στον Τραμπ – Ο ρόλος «κλειδί» του αντιπροέδρου Ντι Βανς

Τις προθέσεις του μεγιστάνα Έλον Μασκ πίσω από την θερμή υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ αναλύει αρθρογράφος της Daily Mail.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Γούλφ δεν αποκλείεται τα υπέρογκα ποσά που ξοδεύει ο Έλον Μασκ για την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ να κρύβουν τελικά ένα σχέδιο ανατροπής του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ.

Με τους Δημοκρατικούς να έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την Ομάδα του Τραμπ φέτος, συγκεντρώνοντας ένα δισεκατομμύριο δολάρια από τότε που η Καμάλα Χάρις μπήκε στην κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ, μεγάλοι δωρητές βοήθησαν στο να αποσύρει την υποψηφιότητά του, ο τωρινός Αμερικανός πρόεδρος, Τζο μπάιντεν.

Η διαφορά όμως είναι ότι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος ξανά για λογαριασμό των Ρεπουμπλικανών, ανέκαθεν έκανε μια προσπάθεια για να επιβραβεύσει τους δισεκατομμυριούχους προστάτες του.

Όταν ο Τραμπ ήταν στον Λευκό Οίκο, ο τότε υπουργός Εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος και ο υπουργός Οικονομικών, Στιβ Μνούτσιν, όπως και η υπουργός Παιδείας, Μπέτσι ΝτεΒος, λειτουργούσαν μόνοι τους προσωπικότητες, ως κέντρα εξουσίας. Επίσης, όλοι τους είχαν αναλάβει χαρτοφυλάκιο επειδή γέμισαν τον κουμπαρά του Τραμπ.

Ο Τραμπ, ένας υποψήφιος που απευθύνεται στους εργαζόμενους, την ίδια στιγμή προσελκύει το ενδιαφέρον ορισμένων εκ των πιο αμφιλεγόμενων δισεκατομμυριούχων του κόσμου.

Το 2024, ανάμεσα στους ανερχόμενους δισεκατομμυριούχους που ενσωματώθηκαν στον κύκλο του, ήταν ο Τζον Πόλσον, ο οποίος πιθανότατα θα αναλάβει τα ηνία του υπουργείου Οικονομικών σε περίπτωσης νίκης των Ρεπουμπλικανών. Ο Πόλσον, ένας ελάχιστα γνωστός επενδυτής πριν από την οικονομική κρίση του 2008, επένδυσε στην αγορά ακινήτων βάζοντας στην τσέπη 4 δισεκατομμύρια δολάρια σχεδόν σε μια νύχτα.

Το να κερδίζεις χρήματα είναι ουσιαστικά διαφορετικό – πράγματι δεν έχει καμία ομοιότητα – με τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, αλλά ο Πόλσον έχει προσφέρει πολλά χρήματα για τις προεδρικές υποψηφιότητες του Τραμπ.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Πόλσον παρέθεσε δείπνο στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς – το οίκημα κοστίζει 110 εκατομμυρία δολάρια – με καλεσμένους τους δισεκατομμυριούχους που ενίσχυσαν οικονομικά την εκστρατεία του Τραμπ.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ο Αυστραλός μεγιστάνας και ιδιοκτήτης του αμερικανικού δικτύου Fox News, αν και έμεινε μακριά από τον Τραμπ μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο της 6ης Ιανουαρίου την οποία φέρεται να ενορχήστρωσε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, τώρα φέρεται να βρίσκεται σε τακτική επαφή μαζί του και τον αναδεικνύει ως σταρ των επικείμενων εκλογών μέσω του δικτύου του Fox News.

Ο Μάικλ Γουλφ επισημαίνει επίσης ότι για το podcast του, υπό τον τίτλο: «Fire and Fury — the Podcast», με οικοδεσπότη τον Τζέιμς Τρούμαν – πήρε πρόσφατα συνέντευξη από τον μεγιστάνα των ΜΜΕ, Μπάρι Ντίλερ, ο οποίος επέπληξε τους συναδέλφους του που πλούτισαν ξαφνικά επειδή ήταν πρόθυμοι να παραβλέψουν τον χαρακτήρα του Trump αποκλειστικά για τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα.

Σχετικά με τον Μέρντοχ συγκεκριμένα, ο Ντίλερ – ο οποίος βοήθησε τον Μέρντοχ να ξεκινήσει το δίκτυο Fox News – δήλωσε ότι «ενώ ο Ρούπερτ ήταν για όλη του τη ζωή, αντικαθεστωτικός, έχει επίσης ανταπεξέλθει σε ότι κι αν είναι το εκάστοτε κατεστημένο, με τον πιο διακριτικό τρόπο».

Ο Τζεφ Γιας – ο επιχειρηματίας από την Πενσυλβανία, η περιουσία του οποίου τον εντάσσει στη λίστα των δισεκατομμυριούχων – είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στο TikTok, μια εταιρεία υπό τον κινεζικό έλεγχο, στην οποία ο Τραμπ είχε από καιρό επιτεθεί, ζητώντας ακόμη και την απαγόρευσή της στις ΗΠΑ.

Αφού ο Γιας έγινε ένας από τους μεγαλύτερους εξωτερικούς επενδυτές στην πλατφόρμα του Τραμπ Truth Social – ο τέως πρόεδρος κατέχει στο δίκτυο το ποσοστό 60% – άρχισε να την ενισχύει οικονομικά.

Αλλά όταν ο Τραμπ έχει για βασικό υποστηρικτή τον Έλον Μασκ, με 247 δισεκατομμύρια δολάρια στην τσέπη κατακτώντας επάξια τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ο ιδρυτής της Tesla αποκτά άλλη βαρύτητα για την εικόνα του υποψηφίου για το προεδρικό χρίσμα με τους Ρεπουμπλικανούς.

