Νεαρός άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι σε τζαμί και άρχισε να μαχαιρώνει στους γλουτούς και στα πλευρά όποιον έβρισκε στο διάβα του, όπως ο συμπολίτης του που στεκόταν έξω όρθιος.

Μέσα στο τζαμί ο μανιακός όρμηξε στον μοναδικό εκείνη την στιγμή πιστό που διάβαζε το κοράνι και τον έπληξε με το μαχαίρι ενώ το θύμα του ήταν καθόταν στο πάτωμα.

Ο δράστης, προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και όταν ο πιστός τράπηκε τραυματισμένος σε φυγή. Την ίδια τύχη πάντως είχαν κατά την έξοδο του δράστη και άλλοι περαστικοί απ’ το σημείο τους οποίους άρχισε να κυνηγά και να μαχαιρώνει αδιακρίτως.

Πήγε να διαφύγει με ποδήλατο

Και αφού μαχαίρωσε τέσσερα άτομα, ακινητοποιήθηκε ευτυχώς από περίοικους που τον παρέδωσαν στην αστυνομία. Ο νεαρός κατάγεται από την Βόρεια Αλβανία, ενώ μετά τις επιθέσεις πήρε το ποδήλατο για να φύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Επ’ ουδενί πάντως το περιστατικό δεν συνδέεται με ριζοσπαστικούς θρησκευτικούς κύκλους.