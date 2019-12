Όλα έγιναν εξαιτίας νομοσχεδίου με το οποίο διαφωνεί η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία και το οποίο οι βουλευτές της αντιπολίτευσης στο Μαυροβούνιο προσπάθησαν να εμποδίσουν.

Ο νόμος, ο οποίος υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής στο Μαυροβούνιο, προβλέπει την εθνικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία οι εκκλησίες δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τους ανήκαν πριν από το 1918. Την χρονολογία αυτή, το Μαυροβούνιο έχασε την ανεξαρτησία του και εντάχθηκε στο βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων.

Σύμφωνα με τη σερβική εκκλησία, τον κυριότερο θρησκευτικό θεσμό του Μαυροβουνίου, ο νόμος αυτός για την «θρησκευτική ελευθερία» θα καταλήξει στη λεηλάτηση των μοναστηριών και των εκκλησιών. Η σερβική εκκλησία κατέχει εκατοντάδες μοναστήρια και τεράστιες εκτάσεις στη χώρα, όπου το 72% των 620.000 κατοίκων είναι ορθόδοξοι.

Καθ’ όλη την διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή χθες, οι 18 βουλευτές του Δημοκρατικού Μετώπου απειλούσαν να προκαλέσουν επεισόδια, μέχρι και να πάρουν τα όπλα, εάν υιοθετείτο ο νόμος. Κάλεσαν δε τους υποστηρικτές τους να αποκλείσουν τους δρόμους σε ολόκληρο το Μαυροβούνιο.

Μετά την απόρριψη των τροπολογιών τους από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οι βουλευτές του Δημοκρατικού Μετώπου πέταξαν κροτίδα στην αίθουσα της Βουλής, πλαστικά μπουκάλια, βανδάλισαν τα έπιπλα και τα μικρόφωνα και προσπάθησαν να επιτεθούν στους βουλευτές της πλειοψηφίας, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν επί τόπου.

As soon as this is done, Kosovo is next!

— Sinisa (@UvekSinisa) December 27, 2019