Με 300 drones και δεκάδες πυραύλους η Ρωσία αιματοκύλησε την Ουκρανία – Διακοπές ρεύματος και θέρμανσης στο Κίεβο

Η Ουκρανία δέχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (13.01.2026) την μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από τις αρχές του 2026, αφού εκτοξεύθηκαν εκατοντάδες drones και δεκάδες πύραυλοι με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Επίσης, από το μπαράζ επιδρομών που πραγματοποίησε η Ρωσία στην Ουκρανία, προκλήθηκαν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η θέρμανση και η ηλεκτροδότηση ειδικά στο Κίεβο, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στο επικίνδυνο ψύχος του χειμώνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 300 drones, 18 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 πυραύλους cruise σε νυχτερινές επιθέσεις σε 8 ουκρανικές περιφέρειες.

Οι βασικοί στόχοι ήταν εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμοί, δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram.

Almost 300 attack drones, most of them "shaheds," along with 18 ballistic and 7 cruise missiles, were launched by the Russians against Ukraine last night. Once again, the main target of the strike was our energy – generation facilities and substations. Sadly, there has been… pic.twitter.com/NK69hHb9R0
January 13, 2026

«Κάθε τέτοιο πλήγμα κατά ζωής είναι μια υπενθύμιση ότι η στήριξη προς την Ουκρανία δεν μπορεί να σταματήσει. Κάθε μέρα, και ιδιαίτερα στη διάρκεια του χειμώνα, χρειάζονται πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας».

Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 247 drones και επτά πυραύλους, δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι πύραυλοι και drones προκάλεσαν ζημιές σε 24 σημεία.

Σημειώθηκαν επίσης έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Οδησσού, Χαρκόβου, Ντντιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Ντονέτσκ, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας.

REUTERS / Sofiia Gatilova

Η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία ενέργειας στη χώρα, δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό σε ένα από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσιά της.

Διακοπές ηλεκτροδότηση εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών

Η Ρωσία στοχοποιεί ανελέητα το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές είναι δικαιολογημένες με στόχο να βλάψουν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Το Κίεβο λέει ότι στόχος της Μόσχας είναι να προκληθούν δεινά για να καμφθεί το εθνικό φρόνημα.

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο τέταρτος χειμώνας του πολέμου αναμένεται να είναι ο ψυχρότερος και δυσκολότερος έως τώρα, καθώς τα ρωσικά πλήγματα έχουν ενταθεί, ο συσσωρευμένος αντίκτυπος από τις ζημιές των προηγούμενων ετών γίνεται πιο αισθητός και επικρατούν επικίνδυνα χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίας, ακόμα και για το κλίμα της Ουκρανίας.

Οι θερμοκρασίες κινούνται γύρω στους μείον 13 βαθμούς Κελσίου στο Κίεβο, όπου οι κάτοικοι έχουν περάσει ημέρες με διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση, ύστερα από το τελευταίο μεγάλο ρωσικό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα.

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Μερικές εβδομάδες πριν από την τέταρτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αποδώσει απτά αποτελέσματα και τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν αργά στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα στρατεύματά του πραγματοποίησαν μεγάλο πλήγμα με στόχο στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.

Τέσσερις νεκροί στο Χάρκοβο

Στην πόλη του Χαρκόβου, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία και συχνός στόχος πληγμάτων, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των επιθέσεων με πυραύλους και drones, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Αντιμετωπίσαμε μαζική επίθεση με Shahed και πυραύλους», δήλωσε ο Σινεχούμποφ αναφερόμενος στα ιρανικού σχεδιασμού drones. «Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα σημείο».

Στην νότια πόλη της Οδησσού, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ξέσπασαν πυρκαγιές σε νεοανεγερθέν κτίριο που δεν χρησιμοποιείται ακόμα, σε γυμναστήριο και σε επαγγελματική σχολή.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής επίθεσης στην πόλη Κρίβι Ριχ στην κεντρική Ουκρανία που προκάλεσαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, σπίτια και αγωγούς αερίου, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.