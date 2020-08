Η Kate Middleton μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα William, επισκέφθηκε την Τετάρτη τη Νότια Ουαλία. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, το ζευγάρι βρέθηκε σε έναν οίκο ευγηρίας, όπου η Kate Middleton εμφανίστηκε με μάσκα για προστασία από τον κορονοϊό, η οποία μάλιστα ήταν ασορτί με το φόρεμά της.

Prince William and Kate have visited Barry Island where they joined in with children playing at an amusement arcade.



They royal couple also spoke with local business owners about the impact Covid-19 has had on the seaside resort.#PrinceWilliam #KateMiddleton #BarryIsland pic.twitter.com/RbRBLOpC5g