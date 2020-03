Στην πόλη απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία που προκαλεί ο κορονοϊός, στην αποκλεισμένη εδώ και εβδομάδες Γουχάν, έφτασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (10.03.2020) ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Είναι η πρώτη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στη Γουχάν από την ημέρα που ξέσπασε η κρίση με την επιδημία του κορονοϊού.

Ο Σι Τζινπινγκ, φορώντας φυσικά μάσκα, είδε κατοίκους, γιατρούς, ασθενείς και αξιωματούχους στο πλαίσιο της επίσκεψής του για την «επιθεώρηση» των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της επιδημίας στην πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Chinese President #XiJinping visited patients and medics at Huoshenshan Hospital, a hospital specially built for #COVID19 patients, during his inspection tour of Wuhan, the epicenter of China's #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/UDuLw6agKu