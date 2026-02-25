Με stealth μαχητικά αεροσκάφη F-22 και ιπτάμενα τάνκερ στο Ισραήλ οι ΗΠΑ στέλνουν «μήνυμα ισχύος» στο Ιράν

Με βασανιστικό τρόπο ο χρόνος μετράει αντίστροφα για μια πιθανή πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στο ΗΠΑ και το Ιράν, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να «προετοιμάζει το έδαφος» αναπτύσσοντας μαχητικά αεροσκάφη και ιπτάμενα τάνκερ στο Ισραήλ.

Ο λόγος δεν είναι τυχαίος, αντιθέτως είναι πολύ συγκεκριμένος, αφού το Ισραήλ, ο πιο στενός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αν χρειαστεί θα «βάλει πλάτη» σε ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, προσφέροντας πολύτιμη υλικοτεχνική υποστήριξη σε αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αλλά και σε αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Όπως ανέφεραν ισραηλινές αλλά και αμερικανικές πηγές πληροφόρησης, περίπου 12 stealth μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς τύπου F-22 Raptor, μαζί με ιπτάμενα τάνκερ τύπου KC-135 Stratotanker βρίσκονται σε ισραηλινό έδαφος και περιμένουν εντολή για να ξεκινήσουν επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Intersting choice.



USAF F-22 fighter jets redeployed from the UK will be stationed at the Ovda Air Base in southern Israel, per reports.



H/t to @EISNspotter as I believe that he broke the news first.



At this moment, we know about the redeployment of 11 F-22s (one from the… https://t.co/v1MKiiDXHr pic.twitter.com/4KOFvJl6yd — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) February 24, 2026

Τα F-22 απογειώθηκαν από την Βρετανία και την βάση του Lakenheath και προσγειώθηκαν στο Ισραήλ χθες Τρίτη (24.02.2026), την ίδια στιγμή που συγκεντρώνονται ακόμα περισσότερες αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, για να στείλουν ξεκάθαρο «μήνυμα ισχύος» στην Τεχεράνη ότι αν δεν υπογράψει συμφωνία – που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ – για το πυρηνικό της πρόγραμμα, τότε η πολεμική σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O — Glenn (@TallGlenn85) February 24, 2026

Μάλιστα, αυτό ακριβώς πιστεύουν και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο ισραηλινό κανάλι 12, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μια διπλωματική λύση της κρίσης ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον θα ήταν η «έκπληξη της χρονιάς».

Παράλληλα, τονίζουν ότι αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σπάνια μετασταθμεύουν στο Ισραήλ, εκτός μόνο αν πρόκειται για κάποια συνεκπαίδευση, με αποτέλεσμα ο συμβολισμός της ανάπτυξης F-22 και KC-135 σε ισραηλινό έδαφος να γίνεται αντιληπτός από την Τεχεράνη.

Κι αυτό διότι τo F-22 είναι κυριολεκτικά το καλύτερο μαχητικό αεροσκάφος αεροπορικής υπεροχής και για πολλούς αναλυτές είναι ο «βασιλιάς των αιθέρων».

Stealth μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-22 / U.S Air Force

Έχει σχεδιαστεί για να εξουδετερώνει τις εχθρικές αεροπορικές δυνάμεις, τις οποίες εντοπίζει από μεγάλες αποστάσεις και εμπλέκεται από αυτές, αξιοποιώντας τις stealth ιδιότητές του, με μεγάλη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Μάλιστα, οι Αμερικανοί διαπίστωσαν από νωρίς, όταν τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2005, ότι στις αερομαχίες και στις εμπλοκές το F-22 είναι «τόσο μπροστά» από τον ανταγωνισμό, που απαγόρευσαν με ειδική νομοθετική τροπολογία την εξαγωγή του σε τρίτες χώρες, αφού το Ισραήλ είχε εκφράσει ενδιαφέρον για να το αποκτήσει.

Stealth μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-22 / U.S Air Force

Από την άλλη πλευρά, η παρουσία των ιπτάμενων τάνκερ τύπου KC-135 είναι όσο απλός όσο και ουσιαστικός, διότι έχουν την ικανότητα να ανεφοδιάζουν τα αεροσκάφη εν πτήσει και δικαίως χαρακτηρίζονται ως «πολλαπλασιαστές ισχύος».

Αφενός, επεκτείνουν την διάρκεια των αεροπορικών επιχειρήσεων, δηλαδή τα μαχητικά αεροσκάφη παραμένουν περισσότερη ώρα στο πεδίο για να συνεχίζουν τις εμπλοκές και τις επιθέσεις χωρίς να επιστρέφουν σε συμμαχικές βάσεις για ανεφοδιασμό, με αποτέλεσμα να ασκείται έτσι μεγαλύτερη πίεση στις αμυντικές δυνατότητες του εχθρού αλλά και στην ικανότητά του να προχωρήσει σε αντίποινα.

Ιπτάμενα τάνκερ τύπου KC-135 στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» στις 24 Φεβρουαρίου 2026 / REUTERS / Yossi Zeliger

Αφετέρου, επεκτείνουν την επιχειρησιακή εμβέλεια των αεροσκαφών με εναέριο ανεφοδιασμό ως «στάση» στην πορεία τους προς τις εχθρικές δυνάμεις, κάτι που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ακρίβεια και επιτυχία, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες στην επιχείρηση «Midnight Hammer» με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον των ιρανικών πυρηνικών υποδομών.