Με το βλέμμα στη Σελήνη, η Κίνα έστειλε έναν αστροναύτη στο διάστημα για ένα χρόνο

Ιστορική μέρα για την Κίνα, καθώς σήμερα (24.05.2026) ξεκίνησε την αποστολή Shenzhou-23, στην οποία ένας Kινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά έναν ολόκληρο χρόνο, ένα κρίσιμης σημασίας βήμα για τη φιλοδοξία του Πεκίνου να στείλει μέχρι το 2030 ανθρώπους στη Σελήνη.

Ένας πύραυλος «Μεγάλη-Πορεία 2-F» απογειώθηκε στις 23:08 (18:08 ώρα Ελλάδας) από το κέντρο εκτόξευσης του Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι (βορειοδυτική Κίνα), προωθώντας το διαστημόπλοιο και τα τρία μέλη του πληρώματός του προς τον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ (Ουράνιο Παλάτι), σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αστροναύτη του Χονγκ Κονγκ, ημιαυτόνομου κινεζικού εδάφους: ηλικίας 43 ετών, η Λι Τζιαγίνγκ (Λάι Κα-γίνγκ στα καντονέζικα) εργαζόταν προηγουμένως για την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ.

LAUNCH! Chang Zheng 2F (CZ-2F) launches Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan, and Li Jiaying on Shenzhou 23 to the Tiangong space station.



Overview:https://t.co/N0ZSZ0g9YP



Livestream:https://t.co/0FRsLKBIlp pic.twitter.com/ymQbQWsktc — NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 24, 2026

Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διοικητής Ζου Γιανγκζού (39 ετών), διαστημικός μηχανικός, και ο Ζανγκ Ζιγιουάν (39 ετών), πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που πηγαίνει για πρώτη φορά στο διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλήρωμα της κινεζικής αποστολής / REUTERS / Maxim Shemetov

Το πλήρωμα πρόκειται να φέρει σε πέρας πολυάριθμα επιστημονικά προγράματα στις επιστήμες της ζωής, τα υλικά, τη φυσική των υγρών ή την ιατρική.

Όμως η μείζων ιδιαιτερότητα της αποστολής Shenzhou-23 έγκειται στο γεγονός ότι ένα από τα τρία μέλη του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά για έναν ολόκληρο χρόνο.

Το πείραμα αυτό θα επιτρέψει κυρίως να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Αυτό είναι απαραίτητο για να προετοιμασθούν μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές προς τη Σελήνη – και προς τον Άρη.

Ο αστροναύτης που θα παραμείνει για να περάσει ένα χρόνο σε τροχιά θα επιλεγεί αργότερα, ανάλογα με την εξέλιξη της αποστολής Shenzhou-23, ανακοίνωσε χθες Σάββατο (23.05.2026), ένας αξιωματούχος της κινεζικής διαστημικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις επανδρωμένες πτήσεις (CMSA).

Τα πληρώματα στον Τιανγκόνγκ μένουν μέχρι τώρα εν γένει έξι μήνες σε τροχιά και στη συνέχεια αντικαθίστανται.

Η αποστολή Shenzhou-23 εντάσσεται στο στόχο της Κίνας να προσεληνώσει αστροναύτες μέχρι το 2030, μια κούρσα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επίσης με το πρόγραμμά τους Artemis, στο πλαίσιο του οποίου έχουν στόχο να προχωρήσουν σε προσελήνωση αστροναυτών το 2028, δύο χρόνια νωρίτερα από την Κίνα.