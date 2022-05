Η τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την Αβάνα, την πρωτεύουσα της Κούβας σήμερα Παρασκευή.

Το ξενοδοχείο «Saratoga» καταστράφηκε σύμφωνα με το CNN που μεταδίδει εικόνες από το σημείο. Αστυνομία και Πυροσβεστική αναζητούν επιζώντες. Δεν είναι σαφές για την ώρα, τι προκάλεσε την έκρηξη στο κέντρο της πόλης…

A massive explosion has destroyed a hotel in Havana, Cuba, and rescue workers are searching through the rubble for survivors https://t.co/c9NPRehI6O