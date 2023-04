Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από χθες, Κυριακή (16.04.2023), στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τις φλόγες να έχουν περάσει τα σύνορα με την Ισπανία. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του 2023, με την Πυροσβεστική να δίνει μεγάλη μάχη στα Πυρηναία.

Την Κυριακή (16.04.2023), όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της Γαλλίας, πάνω από 9.500 στρέμματα βλάστησης είχαν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ η φωτιά «πέρασε τα σύνορα με την Ισπανία». Κάπου 300 κάτοικοι της περιοχής, που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, «μπόρεσαν στην πλειονότητά τους να επιστρέψουν», πρόσθεσαν οι γαλλικές Αρχές και διευκρίνισαν πως «η φωτιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, αλλά η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί από την άποψη της προστασίας των κατοίκων και των περιουσιών».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν ανακοίνωνε πως οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί «σε έκταση 9.300 στρεμμάτων στα ανατολικά Πυρηναία» και ότι «300 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους». Η πυροσβεστική έκανε λόγο χθες βράδυ για έκταση 9.500 στρεμμάτων.

Ο υπουργός αναμένεται να μεταβεί επιτόπου αργότερα σήμερα για να «υποστηρίξει» τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν.

France (S) #wildfire | #Cerbère

“The #PyrénéesOrientales fire is now the most violent fire since the beginning of April archives. The water deficit reaches -73% in the region thus classifying it a desert climate. This is the worst drought since the start of Météo-France records.” https://t.co/PhteDzEHRb