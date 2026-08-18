Μεγάλη πυρκαγιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο: Τρομακτικά βίντεο με μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο

Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε στο Λονδίνο, καθώς καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν από το Canary Wharf και το Isle of Dogs δείχνουν την φωτιά να μαίνεται, με πυκνό σκούρο γκρι καπνό να υψώνεται στον αέρα πάνω από το Λονδίνο.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βρετανικής πρωτεύουσας δεν έχει επιβεβαιώσει την τοποθεσία της πυρκαγιάς, αλλά αναρτήσεις στα social media αναφέρουν ότι προέρχεται από μια περιοχή μεταξύ της Γέφυρας του Λονδίνου και του Νιου Κρος.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή Bermondsey/Surrey Quays, σύμφωνα με αναφορές, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X δείχνουν την μεγάλη φλόγα να μαίνεται στη βιομηχανική ζώνη δίπλα σε μια σιδηροδρομική γραμμή.

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🔥⚠️ BREAKING: A fire has broken out along the trainline just past London Bridge. Near the recycling plant that went up last month.



Just got off @TalkTV with @petercardwell and spotted it.



Thank you to @LondonFire who will be responding 👏 pic.twitter.com/RpHDybwO7W — Cllr. Matthew Goodwin-Freeman (@MGoodwinFreeman) August 18, 2026

Major fire in London looks like the SSSI recycling place just beyond South #Bermondsey / #Deptford pic.twitter.com/SUjXInwhEf — brian o'toole (@brianotool63543) August 18, 2026

Major fire in London. View from Canary Wharf. pic.twitter.com/5OTA7MtHU5 — Rahul Agrawal (@arahul2k2) August 18, 2026

Η φωτιά ξέσπασε στο Μπερμόντσεϊ, σε κατοικημένη περιοχή, όπου εδρεύουν και επιχειρήσεις.

Μάλιστα, κοντά στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά τον περασμένο Ιούνιο, για την οποία περίπου 100 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση.