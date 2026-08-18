Κόσμος

Μεγάλη πυρκαγιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο: Τρομακτικά βίντεο με μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X δείχνουν την μεγάλη φλόγα να μαίνεται στη βιομηχανική ζώνη δίπλα σε μια σιδηροδρομική γραμμή
Λονδίνο
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Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε στο Λονδίνο, καθώς καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν από το Canary Wharf και το Isle of Dogs δείχνουν την φωτιά να μαίνεται, με πυκνό σκούρο γκρι καπνό να υψώνεται στον αέρα πάνω από το Λονδίνο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βρετανικής πρωτεύουσας δεν έχει επιβεβαιώσει την τοποθεσία της πυρκαγιάς, αλλά αναρτήσεις στα social media αναφέρουν ότι προέρχεται από μια περιοχή μεταξύ της Γέφυρας του Λονδίνου και του Νιου Κρος.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή Bermondsey/Surrey Quays, σύμφωνα με αναφορές, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X δείχνουν την μεγάλη φλόγα να μαίνεται στη βιομηχανική ζώνη δίπλα σε μια σιδηροδρομική γραμμή.

Η φωτιά ξέσπασε στο Μπερμόντσεϊ, σε κατοικημένη περιοχή, όπου εδρεύουν και επιχειρήσεις.

Μάλιστα, κοντά στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά τον περασμένο Ιούνιο, για την οποία περίπου 100 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση.

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