Με τη γη στην Εύβοια να σείεται ακόμα, δημοσίευμα της τουρκικής Sabah αναπαράγει τις εκτιμήσεις επιστήμονα της γειτονικής χώρας για επερχόμενο μεγάλο σεισμό και τσουνάμι στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sabah, o Σερκάν Ιτσελί, που παρουσιάζεται ως «ειδικός της μεταλλευτικής γεωλογίας, των επιστημών της γης και των σεισμών», υπάρχει έκδηλη ανησυχία για μεγάλο σεισμό στην περιοχή του Αιγαίου.

Παρουσιάζοντας την ανάλυσή του, που μάλλον βρίσκεται στα όρια της κινδυνολογίας, ο Ιτσελί υποστηρίζει ότι «τον καταστροφικό σεισμό μπορεί να ακολουθήσει τσουνάμι» προς τη Μούγλα, περιοχή της Τουρκίας που βρίσκεται απέναντι από ελληνικά νησιά, όπως η Σάμος.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Τούρκος ειδικός επιστήμονας κάνει λόγο για έναν «μεγάλο, τεράστιο σεισμό που είχε προβλεφθεί για την περιοχή του Μαρμαρά, όπου βρίσκεται η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας, η Κωνσταντινούπολη, και πιθανότατα θα χτυπήσει σύντομα την περιοχή του Αιγαίου»…

«Με βάση με τους υπολογισμούς που έκανα, η σειρά σεισμών του 1963 και του 1999 στο Γκελτσούκ έχει ανακουφίσει αρκετά το ρήγμα στον Μαρμαρά. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατός ένας σεισμός άνω των 5,8 έως 6,2 βαθμών στη θάλασσα του Μαρμαρά», δηλώνει.

Και το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sabah:

Massive earthquake will take place in the Aegean, not the Marmara, earthquake expert says in striking statementhttps://t.co/qI5Q7BGMBT