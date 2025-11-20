Κόσμος

Μέγκαν Μαρκλ για πρίγκιπα Χάρι: «Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο απο εκείνον – Τόσο ολοκληρωτικά και έντονα»

Η Μέγκαν Μαρκλ φωτογραφίζεται για το νέο τεύχος του αμερικανικού Harper’s Bazaar
Μέγκαν Μαρκλ Πρίγκιπας Χάρι
Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι / Photo by Evan Agostini / Invision / AP

Για όλους και για όλα μιλάει η Μέγκαν Μάρκλ στο νέο τεύχος του αμερικανικού Harper’s Bazaar. Φυσικά ιδιαίτερα αναφορά κάνει στον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι. 

Η Μέγκαν Μάρκλ επιστρέφει στο προσκήνιο με μια λιτή και αριστοκρατική φωτογράφιση. Η σύζυγός του πρίγκιπα Χάρι στο εξώφυλλο φαίνεται να μην φοράει μακιγιάζ και έχει τα μαλλιά της πιασμένα πίσω. Η μητέρα δύο παιδιών φορούσε ένα μαύρο μεταξωτό σακάκι με χαμηλή λαιμόκοψη, ενώ το εξώφυλλο του περιοδικού είχε τον τίτλο: «Η Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσεξ, συναντά τη στιγμή της».

Σε μία δεύτερη, εξίσου εντυπωσιακή λήψη, η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίζεται με κόκκινο αμάνικο φόρεμα του οίκου Balenciaga με μια θεατρική κάπα που πέφτει απαλά από τον έναν ώμο.

Στη συνέντευξη που συνοδεύει τη φωτογράφιση, μιλά για την αξία των ατελειών για τις στιγμές που λυγίζουν, αλλά διδάσκουν, «Μαθαίνεις να μην το επαναλαμβάνεις», λέει. «Αν όλα κυλούν ονειρικά, δεν μαθαίνεις τίποτα. Και χωρίς μάθηση, δεν υπάρχει εξέλιξη».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Ως μητέρα δύο μικρών παιδιών, παρατηρεί καθημερινά πόσο συχνά εκείνα προσπαθούν να ξεπεράσουν προκλήσεις που φαντάζουν βουνό. «Τους λέω: “Ξέρω ότι τώρα μοιάζει δύσκολο, αλλά σύντομα θα γίνει εύκολο.” Και προσπαθώ να δείχνω στον εαυτό μου την ίδια καλοσύνη ως δημιουργός και ως επιχειρηματίας. Η τελειότητα είναι ένας μύθος. Κι εγώ δικαιούμαι να κάνω λάθη». Η ίδια παραδέχεται πως το κυνήγι της αψεγάδιαστης εικόνας είναι, τελικά, «μια διαδικασία χωρίς χαρά».

Η συζήτηση οδηγείται αναπόφευκτα στον πρίγκιπα Χάρι, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2018. «Με αγαπάει τόσο έντονα, τόσο ολοκληρωτικά, και έχει επίσης μια διαφορετική οπτική γωνία, επειδή βλέπει τα μέσα ενημέρωσης με τρόπο που εγώ δεν θα έβλεπα. Κανείς στον κόσμο δεν με αγαπάει περισσότερο από αυτόν, οπότε ξέρω ότι θα με υποστηρίζει πάντα», συνέχισε.

Η Μέγκαν Μαρκλ χολιάζει και το πρόσφατο viral πέρασμά της από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο, όταν βρέθηκε στην επίδειξη του οίκου Balenciaga, την πρώτη υπό τη δημιουργική διεύθυνση του φίλου της, Πιερπάολο Πιτσιόλι. Παρότι εκείνος αστειεύτηκε αργότερα πως η Δούκισσα «ουσιαστικά προσκάλεσε τον εαυτό της», η Μέγκαν εξηγεί «Ήμουν ενθουσιασμένη για εκείνον. Του έστειλα μήνυμα και του είπα πως θα χαρώ να έρθω να τον στηρίξω. Το κρατήσαμε μυστικό και ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό».

