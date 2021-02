Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζονται για αποκαλύψεις στην Όπρα – Τι φοβούνται στο Μπάκιγχαμ

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης – που πολύ πιθανόν να προκαλέσει μεγάλη «ταραχή» στο Μπάκιγχαμ – αναμένεται να παραχωρήσουν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι. Το ζευγάρι θα μοιραστεί τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να απομακρυνθεί από τη βρετανική βασιλική οικογένεια, αλλά και γιατί εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ.

Η συνέντευξη θα προβληθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS στις 7 Μαρτίου και το ζευγάρι θα μιλήσει στην Όπρα Γουίνφρεϊ, με την οποία έχουν φιλικές σχέσεις και μένουν στην ίδια γειτονιά της Καλιφόρνια. Το μόνο που δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι μάλλον το πλέον αναμενόμενο, είναι ο τόπος της συνέντευξης, που πιθανότατα να είναι η έπαυλη της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στο Montecito.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του καναλιού «η Όπρα θα μιλήσει με τη Μέγκαν, τη Δούκισσα του Σάσεξ σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, που θα καλύπτει από την περίοδο που μπήκε στη βασιλική οικογένεια, τον γάμο, τη μητρότητα, τη φιλανθρωπική δράση μέχρι το πώς διαχειρίζεται τη ζωή κάτω από την αφόρητη δημόσια πίεση. Αργότερα, στη συζήτηση θα μπει και ο Πρίγκιπας Χάρι καθώς οι δυο τους θα μιλήσουν για τη μετοίκηση στις ΗΠΑ και τις ελπίδες τους για το μέλλον και τα όνειρα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους».

«Βόμβα» στο Μπάκιγχαμ

Η απόφαση των Σάσεξ φαίνεται πως έσκασε σαν «βόμβα» στα Ανάκτορα, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, καθώς ανοίγει για πρώτη φορά ανοίγει με αυτούς τους όρους, δημόσια, η συζήτηση του Megxit. Πλέον μπορεί να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες της αναφερόμενης ρήξης του πρίγκιπα Χάρι με μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του αδερφού του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Μία τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε «πονοκέφαλο» στο Μπάκιγχαμ και θα τους θύμιζαν τις ταραχώδεις εποχές με τις συνεντεύξεις του πρίγκιπα Άντριου το 2019 αλλά και της πριγκίπισσας Νταϊάνας το 1995.

Σύμφωνα με το metro.co.uk, η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι δεν έκαναν γνωστό στη βασίλισσα Ελισάβετ ότι θα δώσουν συνέντευξη στην Όπρα. Και αυτό, γιατί -σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους- δεν ήθελαν να την αναστατώσουν. Άλλωστε, από τη στιγμή που έφυγαν από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το ζευγάρι που δεν εργάζεται πλέον για το παλάτι και μπορεί να κανονίζει μόνο του τις συνεντεύξεις που θα δίνει.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πέρασε απαρατήρητο ή ότι δεν θα υπάρχει αντίκτυπος… Σύμφωνα με την Daily Mail και την Mirror, η απόφαση των Σάσεξ να δώσουν αυτή την συνέντευξη θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν και τα τελευταία τους βασιλικά προνόμια. Με την βασίλισσα Ελισσάβετ να ψάχνει ήδη για αντικαταστάτες…

Το παλάτι πάντως δεν έχει σχολιάσει ούτε την ανακοίνωση της συνέντευξης, ούτε τα δημοσιεύματα για τις κυρώσεις που περιμένουν τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ. Σύμφωνα πάντως με την Guardian, το ζευγάρι – όπως αναφέρει πηγή από το στενό τους περιβάλλον – δεν θα έλεγαν κάτι που έθετε σε κίνδυνο το κύρος της βασίλισσας.

Γιατί επέλεξαν την Όπρα

Κι ενώ η απόφαση των Σάσεξ μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη έκπληξη, η επιλογή της Όπρα Γουίνφρεϊ δεν είναι και τόσο τυχαία. Η διάσημη τηλεπαρουσιάστρια είναι φίλη της Μέγκαν Μαρκλ και ήταν καλεσμένη στον βασιλικό γάμο τους το 2018, ενώ μένουν και σε μικρή απόσταση στην Καλιφόρνια.

Επίσης, τον Δεκέμβριο η Όπρα Γουίνφρεϊ κατέστησε σαφή την στενή σχέση της με το ζευγάρι όταν προώθησε την νέα σειρά vegan καφέ της Μέγκαν Μαρκλ σε μια ανάρτηση στο Instagram που εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε δωρεάν διαφήμιση. Αλλά και με τον πρίγκιπα Χάρι συνεργάζεται στο πλαίσιο κάποιων ντοκιμαντέρ για την Apple TV+.

Από το περιβάλλον της διάσημης τηλεπαρουσιάστριας, σύμφωνα με την Daily Mail, αναφέρουν ότι οι ετοιμασίες είναι πυρετώδεις και ότι η ίδια έχει το «ελεύθερο» να ρωτήσει ό,τι θέλει, γι’ αυτό και έχει ήδη γραμμένες τις ερωτήσεις της. Πάντως, αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι σίγουρα η Όπρα θα προσπαθούσε να πείσει για αρκετό διάστημα το ζευγάρι για αυτή τη συνέντευξη, μιας και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την συνεχιζόμενη επιμονή τους να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους.