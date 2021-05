Το πρώτο της βιβλίο για παιδιά θα κυκλοφορήσει η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι και αμερικανίδα ηθοποιός, Μέγκαν Μαρκλ. Το βιβλίο με τίτλο «The Bench», δηλαδή το παγκάκι, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Ιουνίου από τον εκδοτικό οίκο «Random House Children’s Books» και το υπογράφει ως Δούκισσα του Σάσεξ.

Tο βιβλίο της Μέγκαν Μαρκλ εξερευνά το ιδιαίτερο δέσιμο μεταξύ πατέρα και γιου μέσα από τα μάτια μιας μητέρας. Την εικονογράφηση ανέλαβε ο βραβευμένος Κρίστιαν Ρόμπινσον, ενώ η Δούκισσα του Σάσεξ θα χαρίσει τη φωνή της στην ηχητική έκδοση του βιβλίου.

«Το The Bench ξεκίνησε ως ένα ποίημα που έγραψα στον σύζυγό μου την ημέρα του πατέρα και τον επόμενο μήνα γεννήθηκε ο Αρτσι», γράφει η Μέγκαν Μαρκλ σε ανακοίνωσή της. «Αυτό το ποίημα έγινε ιστορία. Ο Κρίστιαν (σ.σ. Κρίστιαν Ρόμπινσον), το έντυσε με όμορφες και αιθέριες εικόνες ακουαρέλας που συλλαμβάνουν τη ζεστασιά, τη χαρά και την άνεση της σχέσης μεταξύ πατέρα και γιου που αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα», συμπληρώνει.

«Αυτή η αναπαράσταση ήταν ιδιαίτερη για εμένα και ο Κρίστιαν και εγώ εργαζόμασταν στενά για να απεικονίσουμε αυτόν τον ειδικό δεσμό μέσω ενός φακού χωρίς αποκλεισμούς. Ελπίζω ότι το The Bench θα αντηχήσει σε κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα της σύνθεσης, όσο και σε μένα», καταλήγει η δούκισσα του Σάσεξ.

Την Τρίτη ο εκδοτικός οίκος «Random House Children’s Books» παρουσίασε και το εξώφυλλο του «The Bench». Σύμφωνα λοιπόν με τα βρετανικά ΜΜΕ, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως η Μέγκαν Μαρκλ δεν… πρωτοτύπησε καθώς τόσο το εξώφυλλο, όσο και η κεντρική ιδέα του βιβλίου της βασίζονται στο βιβλίο «The Boy and The Bench» της Corrinne Averiss που κυκλοφόρησε το 2018.

Meghan accused of ripping off a British children’s author with her debut book The Bench https://t.co/rerNBtpNRy