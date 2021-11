Πανικό στα social media κατάφερε να προκαλέσει η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι Μέγκαν Μαρκλ, με την συνέντευξη που παραχώρησε στην Έλεν ντε Τζενέρις. Η Δούκισσα του Σάσεξ ήταν πολύ χαλαρή στην εμφάνιση της στο πασίγνωστο «The Ellen Show», ενώ δεν δίστασε να βγει στους δρόμους του Λος Άντζελες και να κάνει ακόμα και… φάρσες στους περαστικούς.

Σε ένα βίντεο που αμέσως έγινε viral, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να χορεύει, να κάνει πως πίνει γάλα από μπιμπερό, να βάζει πράγματα στο κεφάλι της και πολλά άλλα αφήνοντας άναυδους τους περαστικούς. Όλα αυτά έγιναν σε μια επίσκεψη της Δούκισσας του Σάσεξ στους υπαίθριους πάγκους, ενώ δοκίμαζε την… πραμάτεια τους.

Οι φάρσες στους υπαίθριους πάγκους ανυποψίαστων πολιτών στο Λος Άντζελες ήταν ένα challenge της Έλεν ντε Τζενέρις, η οποία στο παρελθόν έχει κάνει το ίδιο και με άλλους πασίγνωστους celebrities, όπως η Adele και η Emma Watson κ.ά.

Doing this hidden camera piece with Meghan, The Duchess of Sussex, was one of my favorite things in 19 seasons… pic.twitter.com/rZc2lERzIb