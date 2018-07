Μέγκαν Μαρκλ: Χάζεψε κόσμο με γόβα στιλέτο!

Απίστευτα σικ η Δούκισσα του Σάσεξ έκαψε καρδιές και σε αγώνα αγγλικού πόλο στο γρασίδι του Wimbledon. Σε κοινή της εμφάνιση με τον πρίγκιπα Χάρι, έδωσε ένα ακόμη μάθημα κομψότητας.

Επέλεξε ένα total denim φόρεμα με τσέπες. Διάλεξε ένα bamboo clutch J.Crew και σχήμα γυαλιών ηλίου στυλ cat eye.

Μη βιάζεστε. Σιγά σιγά θα φτάσουμε κι εκεί που θέλαμε να γράψουμε από την αρχή.

Στη συνέχεια να πούμε ότι η Δούκισσα -Βασίλισσα στα… μάτια μας- είχε κρεμασμένα στα αυτάκια της ένα ζευγάρι διακριτικά διαμαντένια σκουλαρίκια.

Και ναι, η Μέγκαν της καρδιάς μας ολοκλήρωσε το σύνολο με ένα ζευγάρι nude γόβες στιλέτο.

Με αυτές διέσχισε υπερήφανα και αεράτα το τεχνητό γρασίδι, δίνοντάς του ζωή και λάμψη!

Το ό,τι αντάλλαξε καυτό φιλί με τον πρίγκιπα Χάρι το… ξεπερνάμε.

Prince Harry and Meghan Markle kiss in public, the whole world SWOONS. 😍 pic.twitter.com/xGGEGV0eYE

— InStyle (@InStyle) July 26, 2018