Μειώθηκαν οι ζημιές από τις φυσικές καταστροφές το 2025 λένε οι ασφαλιστικές, όμως η κατάσταση παραμένει «ανησυχητική»

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι ζημιές από τις φυσικές καταστροφές του περασμένου έτους ήταν μικρότερες όσον αφορά το κόστος όμως αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να φέρνει εφησυχασμό.

Οι ζημίες παγκοσμίως που συνδέονται με φυσικές καταστροφές μειώθηκαν σημαντικά το 2025, πέφτοντας στα 224 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και η εικόνα από το σύνολο των ακραίων κλιματικών φαινομένων παραμένει «ανησυχητική», ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 13.01.2026 η εταιρεία αντασφαλίσεων Munich Re.

Η Munich Re είναι μία από τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο με έδρα τη Γερμανία, η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση κινδύνων και στην αποτίμηση ζημιών από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το συνολικό κόστος των απωλειών παγκοσμίως που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές μειώθηκε κατά σχεδόν 40% σε σύγκριση με το 2024, χάρη στο γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια δεν εμφανίστηκε κυκλώνας που να έπληξε τις ακτές των ΗΠΑ.

Ανάλογη μείωση, σχεδόν ενός τρίτου, είχε παρατηρήσει η ανταγωνιστική εταιρεία Swiss Re, η οποία τον Δεκέμβριο είχε αποτιμήσει σε 220 δισεκατομμύρια δολάρια τις παγκόσμιες οικονομικές απώλειες που συνδέονταν με τις φυσικές καταστροφές.

Από τα 224 δισεκατομμύρια, η Munich Re υπολογίζει σε 108 δισεκατομμύρια τις ζημίες που είχαν ασφαλιστεί, σύνολο που κατέγραψε επίσης σαφή μείωση.

Παρ’όλα αυτά, «η εικόνα του συνόλου παραμένει ανησυχητική», επισημαίνει η εταιρεία αντασφαλίσεων στην ετήσια έκθεσή της για τις φυσικές καταστροφές.

Πλημμύρες, καταιγίδες και δασικές πυρκαγιές

Πέρα από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι σεισμοί ή οι τυφώνες, το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης προέρχεται πλέον από τις τοπικές πλημμύρες, καταιγίδες και δασικές πυρκαγιές.

Αυτές αντιπροσώπευαν συνολικά 166 δισεκατομμύρια δολάρια ζημιών πέρυσι, εκ των οποίων 98 δισεκατομμύρια ήταν ασφαλισμένα, ξεπερνώντας τους μέσους όρους των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς τον πληθωρισμό.

Το ενδεικτικότερο παράδειγμα παραμένει αυτό των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο, το κόστος των ζημιών από τις οποίες ανήλθε σε 53 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων 40 δισεκατομμύρια ήταν ασφαλισμένα, στη «μακράν πιο δαπανηρή φυσική καταστροφή της χρονιάς», σύμφωνα με την Munich Re.

«Ο πλανήτης έχει πυρετό και κατά συνέπεια παρατηρούμε μια συσσώρευση σοβαρών και έντονων καιρικών φαινομένων», εξήγησε στο AFP ο Τομπίας Γκριμ, επικεφαλής κλιματολόγος στην Munich Re.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται καθώς ενισχύεται ο σκεπτικισμός στη συζήτηση για το κλίμα, ιδίως στις ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, και καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε προς τα κάτω ή καθυστέρησε ορισμένα μέτρα που αποσκοπούσαν στο να «πρασινίσουν» την οικονομία, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της διαφύλαξης θέσεων εργασίας, επισημαίνει το AFP.

Για την Munich Re, τα πράγματα παραμένουν ωστόσο ξεκάθαρα. Όσο «δεν επιτυγχάνεται το σημείο καμπής για τις εκπομπές αερίων (σ.σ.: που προκαλούν το φαινόμενο) του θερμοκηπίου, η Γη συνεχίζει να υπερθερμαίνεται», υπογράμμισε ο Τομπίας Γκριμ.

«Περισσότερη ζέστη σημαίνει περισσότερη υγρασία, πιο έντονες βροχοπτώσεις και πιο ισχυροί άνεμοι», πράγμα που δείχνει πως η κλιματική αλλαγή «ήδη συμβάλλει στα ακραία καιρικά φαινόμενα», πρόσθεσε.

Τα «δύο πρόσωπα» και οι 17.200 θάνατοι από φυσικές καταστροφές

Το 2025 έδειξε εξάλλου «δυο πρόσωπα», σύμφωνα με τον κλιματολόγο.

Το πρώτο εξάμηνο ήταν η «δαπανηρότερη» περίοδος «που έχει καταγραφεί ποτέ για τον ασφαλιστικό κλάδο», ενώ το δεύτερο εξάμηνο υπήρξαν «οι πιο μικρές απώλειες εδώ και 10 χρόνια».

Εκτός από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, καταστροφικός σεισμός στα τέλη Μαρτίου στη Μιανμάρ προκάλεσε ζημίες 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ασφαλισμένες σε πολύ μικρό βαθμό.

Οι ΗΠΑ, αν και γλίτωσαν από τους κυκλώνες, συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών απωλειών στον κόσμο, με 118 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο σύνολο αυτό, τα 88 δισεκατομμύρια ήταν ασφαλισμένα, γεγονός που μαρτυρά υψηλό επίπεδο κάλυψης κινδύνου και την υψηλή αξία των περιουσιακών στοιχείων που εκτίθενται.

Παρομοίως, η Climate Central, αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση που συγκεντρώνει δεδομένα για την κλιματική αλλαγή, καταμέτρησε 115 δισεκατομμύρια δολάρια απωλειών στη χώρα αυτή.

Οι φυσικές καταστροφές προκάλεσαν εξάλλου περίπου 17.200 θανάτους στον κόσμο, κυρίως στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και στην Αφρική, σύμφωνα με την Munich Re.

Ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος από αυτόν του 2024, όταν είχαν καταγραφεί 11.000 θάνατοι, ο οποίος παραμένει ωστόσο πολύ πιο χαμηλός από τον μέσο όρο τριάντα ετών (41.900): «τα μέτρα πρόληψης κινδύνων αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα», συμπέρανε ο Γκριμ.