Μεξικό: Καθυστέρησε ο εντοπισμός 30χρονης αγνοούμενης λόγω υπερβολικών φίλτρων στις φωτογραφίες της

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Μεξικό με την υπόθεση της 30χρονης αγνοούμενης, καθώς ο εντοπισμός της καθυστέρησε λόγω… υπερβολικών φίλτρων στις φωτογραφίες της στα social media. Οι αλλοιωμένες εικόνες που είχε ανεβάσει η ίδια φέρονται να μπέρδεψαν τις αρχές και το κοινό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα από τις επίσημες αναζητήσεις και τις αφίσες που δημοσιεύτηκαν – αφού δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η 30χρονη Γκρέσια Γουαδαλούπε Μεντόζα Οράντες δηλώθηκε ως αγνοούμενη την Κυριακή 12 Απριλίου στη νοτιοανατολική περιοχή του Μεξικού από την αδελφή της, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της. Εντοπίστηκε ζωντανή έπειτα από τέσσερις ημέρες αναζητήσεων, με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι η διαδικασία καθυστέρησε λόγω των αλλοιωμένων φωτογραφιών της στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάρτυρας ανέφερε ότι είδε ένοπλο άτομο να την αρπάζει στην περιοχή Οκοζοκοαούτλα, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για πιθανή απαγωγή. Οι έρευνες επεκτάθηκαν με τη συνδρομή της Κρατικής Επιτροπής Αναζήτησης Αγνοουμένων, ενώ εξεταζόταν και ενδεχόμενη σύνδεση της υπόθεσης με ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς σε μπαρ.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη δημοσιοποίηση αφισών με τα στοιχεία της αγνοούμενης, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες που η ίδια είχε αναρτήσει στα social media.

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε αργότερα, οι εικόνες αυτές ήταν έντονα επεξεργασμένες με φίλτρα, γεγονός που δυσκόλεψε πολύ την αναγνώρισή της από πολίτες και καθυστέρησε τον εντοπισμό της.

Τελικά, μετά από τέσσερις ημέρες ερευνών, η 30χρονη εντοπίστηκε ζωντανή σε αυτοκινητόδρομο, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε.

Η Κρατική Επιτροπή Αναζήτησης Αγνοουμένων σημείωσε ότι η χρήση αλλοιωμένων φωτογραφιών αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που επιβράδυναν την εξέλιξη των ερευνών.