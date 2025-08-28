Συμβαίνει τώρα:
Μεξικό: Πιάστηκαν στα χέρια Γερουσιαστές για την εμπλοκή των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των καρτέλ

Στη συμπλοκή συμμετείχαν κυρίως ο πρόεδρος της Γερουσίας του Μεξικού Χεράρδο Φερνάντες Νορόνια κι ο δεξιός γερουσιαστής Αλεχάντρο «Αλίτο» Μορένο
Γερουσιαστές πιάστηκαν στα χέρια στο Μεξικό
Επεισόδια στη Βουλή στο Μεξικό

Άναψαν για τα καλά τα αίματα στην Γερουσία του Μεξικού όπου συνεπλάκησαν μετά από αντεγκλήσεις για τις φερόμενες εκκλήσεις της δεξιάς αντιπολίτευσης να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών.

Ο κ. Μορένο όχι μόνο ενστερνίζεται την κατηγορία αυτή, αλλά κατήγγειλε στη γενική εισαγγελία του Μεξικού τον κ. Μαδούρο για σχέσεις με μεξικανικά καρτέλ και συνέδεσε τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητές του με στελέχη του κυβερνώντος κόμματος MORENA (Κίνημα για την Εθνική Αναγέννηση, εθνικιστική αριστερά). Ο κ. Νορόνια απέρριψε τις κατηγορίες του.

Καθώς έφθανε στο τέλος η χθεσινή συνεδρίαση, ο κ. Μορένο ανέβηκε στο βήμα και πλησίασε έξαλλος τον κ. Νορόνια όταν ο τελευταίος του θύμισε πως δεν του είχε δώσει τον λόγο. Τον άρπαξε από το χέρι, ο πρόεδρος απαίτησε να μην τον αγγίζει, κατόπιν ο γερουσιαστής τον έσπρωξε επανειλημμένα και τον χτύπησε στον σβέρκο, προτού ρίξει στο δάπεδο φωτογράφο που προσπάθησε να παρεμβληθεί.

Ο διάλογος είχε ήδη εκτραχυνθεί όταν η πλειοψηφία, που πρόσκειται στην κυβερνητική παράταξη, κατηγόρησε τα συντηρητικά κόμματα PRI και PAN ότι ζητούν αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, κάτι που διαψεύδουν οι δυο παρατάξεις.

Η κατηγορία αυτή είχε αφορμή πρόσφατη συνέντευξη συντηρητικής γερουσιάστριας. Η Λίλι Τέγες κατήγγειλε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά, παρείσφρηση των καρτέλ στη μεξικανική κυβέρνηση.

Πριν από μερικές εβδομάδες, μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, κάποια από τα οποία προστέθηκαν τον Φεβρουάριο στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζει η Ουάσιγκτον.

 

Μιλώντας στον Τύπο μετά το επεισόδιο, οι δυο άνδρες αλληλοκατηγορήθηκαν: «άρχισε να με τραβάει, να με σπρώχνει, με χτύπησε και είπε ‘θα σε λιανίσω, θα σε σκοτώσω», είπε ο πρόεδρος της Γερουσίας Φερνάντες Νορόνια. Ο γερουσιαστής Μορένο αντέτεινε πως ο ήταν ο πρόεδρος του σώματος αυτός που χειροδίκησε πρώτος.

Ο κ. Φερνάντες Νορόνια δήλωσε πως θα συγκαλέσει έκτακτη προ ημερησίας διατάξεως συνεδρίαση αύριο Παρασκευή και θα προτείνει να αποπεμφθούν από το σώμα ο κ. Μορένο και άλλα τρία μέλη του, που ανήκουν στο PRI.

Κόσμος
