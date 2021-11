Αντίπαλες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών βρίσκονται πίσω από την ανταλλαγή πυρών σε παραλία κοντά στο Κανκούν, τουριστικό θέρετρο στις ακτές του Μεξικού στην Καραϊβική θάλασσα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής δύο άνδρες έπεσαν νεκροί από τους πυροβολισμούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές εικάζεται πως ήταν διακινητές ναρκωτικών.

Δεν υπήρξε κανένας άλλος «σοβαρός τραυματισμός», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, που διευκρίνισε ότι η ανταλλαγή πυροβολισμών ξέσπασε «μεταξύ αντίπαλων ομάδων μικροδιακινητών» ναρκωτικών σε παραλία στο Πουέρτο Μορέλος στο Μεξικό.

«Κανένας τουρίστας δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ουδείς απήχθη», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Λούσιο Ερνάντες Γκουτιέρες, περιφερειακός αξιωματούχος αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια.

Η ανταλλαγή πυρών εκτυλίχθηκε στην ιδιωτική παραλία πολυτελούς ξενοδοχείου.

Τουρίστες και μέλη του προσωπικού έσπευσαν να καλυφθούν όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του Μάικ Σίνγκτον, στελέχους του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC Universal, ο οποίος παραθερίζει στο Hyatt Ziva Riviera Cancún Resort.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερες από δεκαπέντε ημέρες που μεξικανικός τουριστικός προορισμός πλήττεται από το κύμα βίας που αποδίδεται στις συμμορίες οι οποίες διακινούν ναρκωτικά.

Δύο νεαρές ξένες τουρίστριες, μια Γερμανίδα και μια Ινδή, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών την 21η Οκτωβρίου στην Τουλούμ, επίσης στις μεξικανικές ακτές στην Καραϊβική, στη χερσόνησο του Γιουκατάν. Ακόμη δύο πολίτες Γερμανίας και μια Ολλανδέζα τραυματίστηκαν.

Οι τουρίστες έπεσαν θύματα «σύγκρουσης» μεταξύ δύο αντίπαλων συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά, εξήγησε η εισαγγελία.

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb