Μελάνια Τραμπ: Εξαφανισμένη μετά τον… «τυφώνα» Στόρμι Ντάνιελς

Η Μελάνια Τραμπ έχει να εμφανιστεί δημοσίως από τις 20 Μαρτίου. Ήταν η τελευταία φορά που έδωσε το παρών σε εκδήλωση, στον Λευκό Οίκο. Από εκείνη την ημέρα και μετά… Μελάνια αγνοείται από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όταν τον Νοέμβριο του 2016 ο Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε τον κόσμο και κέρδιζε την προεδρία των ΗΠΑ, βγήκε να πανηγυρίσει με όλη την οικογένεια στο πλευρό του. Παρατεταγμένοι δεξιά κι αριστερά του, η Μελάνια, ο Μπάρον, τα παιδιά του από τους προηγούμενους γάμους, ντυμένοι όλοι στην «τρίχα» κοιτούσαν τον πατριάρχη τους, συγκινημένο, να ευχαριστεί όσους τον ψήφισαν. Και τον έστειλαν στον Λευκό Οίκο.

Έναν χρόνο και κάτι μήνες μετά, τίποτα δεν είναι ίδιο.

Τα σκάνδαλα ποτέ δεν έλειπαν από την οικογένεια Τραμπ. Απλά από την ημέρα που ορκίστηκε πρόεδρος προέκυψαν μερικά ακόμα για την… «αγία» Πρώτη οικογένεια των ΗΠΑ. Η Στόρμι Ντάνιελς και η μια νύχτα που πέρασε με τον Τραμπ. Η εμπλοκή της Ρωσίας. Το διαζύγιο… κεραυνός εν αιθρία του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ. Κανείς δεν βαριέται ποτέ με τους Τραμπ.

Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό, έχασα τη Μελάνια και ψάχνω να τη βρώ…

Η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του Τραμπ με τη Στόρμι Ντάνιελς και μάλιστα την εποχή που η Μελάνια είχε μόλις γεννήσει τον Μπάρον κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα. Και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ το έχει αντιμετωπίσει χωρίς… κουβέντα. Τελευταία και χωρίς παρουσία.

Το θέμα έχει προκύψει εδώ και μερικές εβδομάδες. Αρχικά, ήταν τα video που έδειχναν τη Μελάνια να μην θέλει ούτε να της ακουμπά το χέρι ο σύζυγός της. Ή να τον… παρατάει και να μπαίνει μόνη στο Air Force One.

Μετά, όμως, ήρθε η συνέντευξη της πορνοστάρ (σ.σ. κατά κόσμον Στέφανι Κλίφορντ) στο CBS και την εκπομπή 60 Minutes. Για το βράδυ με τον Τραμπ, για την ατάκα του να μην τη… νοιάζει η Μελάνια.

Μετά τις 20 Μαρτίου, η Μελάνια ανέβασε στο λογαριασμό της στο twitter φωτογραφίες από εκδήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις γυναίκες. Ή από την κουζίνα του Λευκού Οίκου όταν η Σέλια και η Νάταλι, δυο πιτσιρίκες από το Κλάκσμπεργκ έφτιαξαν cookies.

Thank you @StateDept for hosting the International #WomenofCourage ceremony that both recognizes and celebrates the strength and leadership of women around the globe. pic.twitter.com/nyIOsQQXbK — Melania Trump (@FLOTUS) March 24, 2018

A big thank you to Celia and her big sister Natalie from Clarksburg, MD for traveling to the @WhiteHouse to visit! I had a wonderful time watching you bake cookies! #ChocolateChipCookies pic.twitter.com/UrervLPusm — Melania Trump (@FLOTUS) March 23, 2018

Σε καμια από τις δυο εκδηλώσεις δεν πήγε με τον Τραμπ. Ούτε στην εκδήλωση για την 25η Μαρτίου εμφανίστηκε παρόλο που ήταν γνωστό πως θα ήταν κι εκείνη παρούσα.

Η τελευταία φορά που Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκαν μαζί ήταν σε εκδήλωση στο Νιού Χαμσάιρ.

Great day in New Hampshire visiting w 1st responders at @ManchesterFD. Honored to give remarks & intro @potus at Manchester Community College as we continue to fight this country's opioid crisis. pic.twitter.com/3WDZcjJfZM — Melania Trump (@FLOTUS) March 19, 2018

Ε, δεν ήθελε και πολύ η Πρώτη Κυρία. Και για να αποφύγει τις «κακές γλώσσες» αποφάσισε να μείνει «κλεισμένη» στο θέρετρο της οικογένειας στη Φλόριντα, Μαρ ο Λάγκο. Και κράτησε μαζί της και τον 12χρονο Μπάρον. Κατά τα αμερικανικά ΜΜΕ, η απόφαση της Μελάνια μετά τη συνέντευξη της Στόρμι Ντάνιελς είναι απόδειξη της έντασης ανάμεσα στην ίδια και τον Τραμπ. Δεν βοηθάει και το γεγονός πως η Ντάνιελς υποστηρίζει ότι έχει κρατήσει το φόρεμα που φορούσε τη μοιραία νύχτα. Θυμίζει κάτι από Λεβίνσκι είπατε; Δεν είναι το μόνο…

Θα «σπάσει» η παράδοση του διαζυγίου;

Πριν πέντε ημέρες, όταν το κουνελάκι του Playboy Κάρεν ΜακΝτούγκαλ αποκάλυψε ότι είχε σχέσεις με τον Τραμπ και ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια, η Πρώτη Κυρία είχε αντιδράσει. Ανέβασε στο twitter φωτογραφία της με τον Τραμπ. Χαμογελαστοί (του Ντόναλντ πάντα… παγωμένο το χαμόγελο) και οι δυο, με φόντο τον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπός της Στέφανι Γκρίσαμ αποφεύγει να σχολιάζει την κατάσταση. Μόνο την Κυριακή περιορίστηκε να επικρίνει τα μέσα ενημέρωσης που αγαπούν τις «πιπεράτες ιστορίες» και να ζητήσει να μην εμπλέξουν στην υπόθεση το όνομα του Μπάρον. Αυτό δεν έχει εμποδίσει κάποια μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύσουν εικασίες για έναν πιθανό χωρισμό του προεδρικού ζεύγους. Κάτι τέτοιο θα είναι πρωτοφανές στην Ιστορία των ΗΠΑ, υπογραμμίζει ο Σαμ Έιμπραμς, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Sarah Lawrence College.

Παρόλο που στη διάρκεια της προεδρίας τους είχαν αποκαλυφθεί οι εξωσυζυγικές σχέσεις και άλλων προέδρων, όπως του Κένεντι, του Ρούζβελτ ή του Κλίντον, «κάθε φορά η πρώτη κυρία είχε παραμείνει στο πλευρό τους», τονίζει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως «σπάσει αυτή την παράδοση, όπως έχει σπάσει και άλλες». Ίσως, πάλι, η σύζυγός του να χρειαστεί «να καταπιεί το χάπι» και να διατηρήσει ως το τέλος έναν ρόλο που της δίνει «πραγματική εξουσία», εκτιμά ο Έιμπραμς.

Η κοινή γνώμη έχει συνηθίσει να διαβάζει στον Τύπο για τις απιστίες του, εκτιμά ο Έιμπραμς. Όμως ο Τραμπ «φαίνεται να είναι ολοένα και πιο απομονωμένος, να εξαρτάται ολοένα και λιγότερο τόσο από τους συμβούλους του όσο και από την οικογένειά του».

Θα γίνει… Κλίντον ο Τραμπ;

Όλα αυτά ενώ ο δικηγόρος της Στόρμι Ντάνιελς έχει… βλέψεις για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια να του επιτραπεί να πάρει κατάθεση από τον Αμερικανό πρόεδρο και τον δικηγόρο του, Μάικλ Κοέν. Ο δεύτερος φέρεται να έδωσε 130.000 δολάρια στη Ντάνιελς για να μην πει πως είχε σχέση με τον Τραμπ.

Η κατάθεση ζητείται στο πλαίσιο της δικαστικής μάχης από την πλευρά της πορνοστάρ να απεμπλακεί από τη συμφωνία που είχε υπογράψει για να μην αποκαλύψει πως είχε ερωτική σχέση με τον Τραμπ. Η Κλίφορντ (σ.σ. το πραγματικό όνομα της Ντάνιελς) έχει μηνύσει τον Κόεν για δυσφήμιση. Ο δικηγόρος της, ο Μάικλ Αβενάτι, αναφέρει στο αίτημά του ότι δεν θα χρειαστεί περισσότερες από δύο ώρες για να πάρει κατάθεση από κάθε έναν από τους δύο άνδρες.

Κατάθεση για τη σχέση του με τη Μόνικα Λεβίνσκι είχε δώσει και ο Μπιλ Κλίντον. Τότε, είχε αναγκαστεί να επιβεβαιώσει τη σχέση του με τη νεαρή εργαζόμενη στον Λευκό Οίκο και τον περιβόητο, πια, λεκέ στο φόρεμά της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ